Tiroteio entre traficantes e PM termina com quatro baleados em Vitória

Um dos feridos, de 23 anos, foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência e será autuado por tráfico de drogas, após receber alta; os outros atingidos foram liberados

Ainda conforme o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, com o homem foram apreendidos uma pistola, 18 pinos de substância similar a crack, um invólucro de substância similar a maconha e um rádio comunicador. No local, também foi recolhido um estojo de calibre 9mm. A ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória.

A PC respondeu ainda que as drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal, da Polícia Científica, para serem analisadas e, posteriormente, incineradas. Já a arma apreendida será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, da Polícia Científica, juntamente com as munições e carregadores.

Por volta das 5h30, outro confronto foi registrado na região, desta vez na Escadaria do Trabalhador, no bairro Bonfim. Os policiais disseram que foram recebidos a tiros ao chegar no local e revidaram. Três moradores foram baleados, sendo que dois deles foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência e outro para o PA da Praia do Suá. Eles foram ouvidos e liberados pela Polícia Civil, por não terem pendências com a Justiça.