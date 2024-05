Homem morre baleado em confronto com a Polícia Militar em Piúma

PM disse que policiais deram voz de abordagem a dois suspeitos, que não acataram e dispararam contra os militares, que revidaram

Um homem de 30 anos morreu durante um confronto com a Polícia Militar no bairro Niterói, em Piúma , no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (11). Segundo os militares, eles deram voz de abordagem, mas o indivíduo e outro suspeito atiraram contra os policiais, que revidaram.

Segundo a Polícia Militar, a corporação recebeu denúncia informando que de no local havia um homem armado traficando drogas. No ponto, a equipe viu um dos suspeitos ajustando algo na cintura, mas disseram que não puderam abordá-lo devido à distância. A polícia o acompanhou até que ele se encontrou com outro suspeito, que coincidia com as características da denúncia.