Motorista bate em agente da Guarda ao ser multado e é preso em Cachoeiro

Confusão ocorreu na tarde de segunda-feira (2); gravação mostra momento em que o servidor está com celular na mão registrando auto de infração de trânsito e acaba agredido

Publicado em 3 de junho de 2025 às 13:51

Um motorista de 29 anos foi preso em flagrante por agredir um agente da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento da confusão, que ocorreu no Centro da cidade, na tarde de segunda-feira (2). As imagens mostram o servidor direcionando o celular para um veículo estacionado e o homem dando um tapa na mão dele, correndo em seguida.>

Após levar o tapa na mão, que chegou a derrubar seu celular no chão, o agente de trânsito reage e chega a entrar em luta corporação com o indivíduo, que foge em seguida. A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que o agente estava realizando procedimentos administrativos – auto de infração – em relação a um veículo irregular. A administração municipal disse que depois o motorista acabou localizado por equipe da Guarda, com apoio da Polícia Militar, no interior de um estacionamento particular. >

O condutor foi levado para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por "lesão corporal cometida contra agente público no exercício da função e por dano ao patrimônio público". Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional. >

A prefeitura disse que o agente da Guarda recebeu atendimento médico e, em seguida, registrou o caso na delegacia, representando formalmente contra o autor da agressão. A administração municipal acrescentou ainda, em nota, que “repudia qualquer forma de violência contra servidores públicos no exercício de suas funções e reafirma seu compromisso com a segurança dos trabalhadores e a ordem no município. Medidas legais e administrativas serão adotadas para garantir que casos como este não fiquem impunes”.>

