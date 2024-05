Após paralisação, testes de leptospirose são retomados em Mimoso do Sul

Castigada por fortes chuvas em março, cidade enfrenta explosão no número de notificações da doença, que é transmitida principalmente em áreas alagadas

Por meio de nota, a direção do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo (Lacen-ES) disse que os kits do teste ELISA-IgM para análise da leptospirose, fornecidos pelo Ministério da Saúde, foram recebidos na última semana. E confirmou que os testes voltaram a ser realizados normalmente, depois da paralisação ocorrida em função do desabastecimento dos testes.