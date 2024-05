Homem é preso após furtar bolsa de paciente na Santa Casa de Vitória

Homem disse que furtou bolsa para vender os itens e dividir o valor com outra mulher; crime ocorreu na tarde de segunda-feira (6)

Um homem de 44 ano foi preso em flagrante suspeito de furtar a bolsa de uma idosa de 73 anos, que estava internada no Hospital Santa Casa de Misericórdia, no bairro Vila Rubim, em Vitória. O crime ocorreu na tarde de segunda-feira (6). Daniel Santana foi detido com populares e, com ele, também foi encontrado um pino de cocaína e crack.