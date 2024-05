Tragédia após chuva

Bombeiros do ES fazem 154 resgates em meio a destruição no RS

Duas equipes do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo foram ajudar nos trabalhos e imagens feitas no Rio Grande do Sul mostram os capixabas em ação

2 min de leitura min de leitura

O Rio Grande do Sul vive um cenário de destruição causado pelas fortes chuvas que atingem o Estado há exatamente uma semana. Sem previsão de melhora da situação e com risco de enchente em cidades que até então não haviam sido atingidas, governos de Estados brasileiros, empresas e organizações voluntárias têm se organizado para colaborar com o socorro imediato. É o caso de duas equipes do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, enviadas entre sexta-feira (3) e segunda-feira (6).

Imagens feitas no Rio Grande do Sul mostram que o trabalho dos capixabas tem sido feito durante o dia todo, mas também à noite e de madrugada.

Ao todo, 26 bombeiros foram enviados para o Rio Grande do Sul, em duas equipes separadas. Até a noite de segunda-feira (6), os bombeiros do Espírito Santo já resgataram 154 pessoas e 27 animais. Todas as pessoas que foram resgatadas estavam vivas. Uma delas, como mostra o vídeo, estava no segundo andar de uma casa. Foi preciso auxílio de cordas para retirar a mulher do edifício.

Corpo de Bombeiros do ES envia equipes para o RS Tela cheia 1 de 5

Os militares capixabas atuam sob comando do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, em conjunto com militares de outras corporações. Os bombeiros estão atuando em diversos pontos da Região Metropolitana de Porto Alegre e as duas cadelas, Fênix e Brisa, com seus respectivos condutores, estão em atuação em Santa Cruz do Sul.

Os bombeiros capixabas levaram todo o equipamento necessário para realizar a busca e o salvamento de vítimas das chuvas, incluindo veículos, botes, drones e equipamentos de segurança individual, como capacetes e coletes, além da própria barraca. O governador do Estado, Renato Casagrande, deu autorização permanente para o envio de mais bombeiros, conforme for solicitado pelo governo gaúcho.

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul já deixaram 90 mortos confirmados, 132 desaparecidos e 361 pessoas feridas até esta terça-feira (7). Os temporais afetaram mais de 1,3 milhão de pessoas em território gaúcho, conforme o último boletim da Defesa Civil.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta