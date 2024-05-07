Companhias aéreas anunciam transporte de doações ao RS; veja como participar

Chuvas castigam cidades do Rio Grande do Sul, como São Sebastião do Caí. Crédito: Carlos Macedo/Folhapress

Companhias aéreas anunciaram a criação de campanhas gratuitas para levar doações até o Rio Grande do Sul, que enfrenta uma catástrofe em razão das tempestades da semana passada.

As empresas prometem transportar em seus aviões itens como roupas, alimentos e produtos de higiene e limpeza. A seguir, veja ações anunciadas até o momento e como é possível participar das iniciativas.

Azul

A Azul disse que montou postos de arrecadação de mantimentos em 160 aeroportos nos quais opera e em 103 lojas da Azul Viagens distribuídas pelo Brasil.

A companhia afirmou que, segundo a assistência social da Prefeitura de Porto Alegre, os itens mais urgentes para doação envolvem alimentos não perecíveis e cestas básicas, itens de higiene pessoal -como pastas e escovas de dente-, roupas de cama e banho e água mineral.

Gol

A Gol Linhas Aéreas indicou que o Instituto Gol e a Cufa (Central Única das Favelas) fizeram uma parceria para ajudar as famílias afetadas. O objetivo é arrecadar roupas, peças de cama e banho, itens de higiene pessoal e utensílios domésticos.

A GOLLOG, unidade de logística da Gol, é responsável por receber as doações da Cufa e da população em geral, além de transportá-las aos aeroportos mais próximos das cidades atingidas -o Salgado Filho, em Porto Alegre, está fechado por tempo indeterminado em razão das inundações.

Conforme a companhia, as embalagens podem ser de papelão ou sacos plásticos resistentes, reforçados com fitas adesivas. Caso contenham vidro, devem ser indicadas externamente com a palavra "frágil".

Em caso de líquidos, como xampu, o reforço deve ser intensificado para evitar vazamentos, e é necessário apontar a posição de carregamento (setas para cima).

Não são aceitos artigos classificados como perigosos, o que inclui aerossóis e líquidos inflamáveis. O limite de peso por embalagem é de 40 kg.

De acordo com a Gol, interessados em ajudar devem levar as doações devidamente embaladas até os postos de coleta das unidades da GOLLOG mais próximas.

A lista de endereços pode ser consultada no site da GOLLOG -para acessá-lo, clique aqui. Muitos desses locais funcionam nos aeroportos onde a GOL mantém operações.

Latam

Por meio do programa Avião Solidário, a Latam disse no domingo (5) que mobilizou uma ação em parceria com o Movimento União BR para transportar doações ao Rio Grande do Sul.

Os materiais, segundo a empresa, serão levados gratuitamente a Porto Alegre a partir da normalização da operação no Salgado Filho.

A parceria da Latam com o Movimento União BR promete dar apoio logístico para doações de alimentos não perecíveis, roupas, itens de higiene e limpeza. Empresas interessadas em doar podem entrar em contato com o União BR por email ( [email protected] ).

Em paralelo, a Latam disse que vai coletar doações voluntárias de seus funcionários em escritórios e 52 aeroportos no Brasil.

A empresa ainda declarou que está participando de uma campanha junto à CVC na qual pessoas podem levar doações diretamente às mais de 1.000 lojas da operadora no Brasil. Essa arrecadação ocorre entre 6 e 19 de maio, e parte das doações deve ser transportada pela Latam ao governo do Rio Grande do Sul em seguida.

Voepass

A Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) anunciou que, além da Gol e da Latam, outra associada da entidade, a Voepass, também fará o transporte gratuito de doações para o estado.

A coleta será em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde a empresa está sediada. Segundo a Abear, a Voepass está recebendo doações até as 12h de terça (7) no hangar Voepass, na avenida Thomaz Alberto Whately, lote 16, no Jardim Aeroporto (setor de hangares).