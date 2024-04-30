Testes de leptospirose estão paralisados no ES por falta de insumos

Pessoas em contato com a lama, como o que ocorreu em Mimoso do Sul, estão mais expostas à doença Crédito: Fernando Madeira

Os testes para análise de casos de leptospirose estão paralisados no Espírito Santo por falta de insumos. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), o problema se deve ao desabastecimento dos kits do teste, que são fornecidos pelo Ministério da Saúde.

Procurada, a secretaria explicou que os kits do teste “ELISA-IgM” são regularmente fornecidos pelo Ministério, mas o desabastecimento levou à paralisação. O problema, segundo a secretaria, começou há uma semana.

Durante o mês de abril, a Sesa chegou a fazer dois pedidos emergenciais de kits ao órgão federal. Os pedidos de 15 kits foram feitos porque o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen-ES) previu que os insumos poderiam faltar.

A previsão é que os kits sejam enviados ao Estado nos próximos dias, devendo estar disponível no Lacen-ES até o início da próxima semana. “A direção do Lacen-ES ressalta que, com o insumo disponível, os exames serão rapidamente regularizados, e todas as amostras aguardando análises terão seus laudos liberados em até 24 horas após o recebimento do kit”, garantiu a secretaria, por meio de nota.

Casos parados em Mimoso do Sul

A Prefeitura de Mimoso do Sul, cidade devastada por enchentes no último mês, publicou um comunicado nas redes sociais falando sobre o atraso nos testes. Na cidade, 173 casos notificados aguardam resultados. Das 179 notificações no município entre os dias 23 de março e 27 de abril, seis foram descartadas e nenhuma foi confirmada até o momento.

“Informamos que o Lacen/ES (Laboratório Central do Espírito Santo), responsável pelas análises de leptospirose, aguarda a liberação de insumos pelo Ministério da Saúde para a análise das amostras enviadas pelo município. Por isso, estamos com demora na liberação dos resultados. Lembrando ainda, a importância do tratamento precoce, independente dos resultados de exames”, disse o município, por meio de nota.