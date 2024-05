No Sul do ES

Mimoso do Sul confirma primeiro caso de leptospirose após enchentes

Dados atualizados foram divulgados nesta terça-feira (7) pelo município, o mais castigado pelas chuvas na segunda metade de março

Mimoso do Sul após quase um mês da tragédia causada pelas chuvas. (Fernando Madeira)

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

A Prefeitura de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, confirmou o primeiro caso de leptospirose na cidade este ano. Após chuvas que provocaram enchentes severas na cidade e uma paralisação temporária nos testes da doença no estado, os dados atualizados foram divulgados nesta terça-feira (7) nas redes sociais do município.

Até o momento, 199 casos de leptospirose foram notificados em Mimoso do Sul, sendo um confirmado, 24 descartados e 174 que aguardam resultados. Os números são referentes ao período de 1º de janeiro de 2024 até esta terça-feira (7).

Os novos dados de casos notificados representam um aumento de um pouco mais de 11% desde o último boletim, do dia 29 de abril, quando a cidade contabilizava 179 notificações da doença. Na época, o município também somava apenas seis casos descartados.

Nas redes sociais, a prefeitura orientou sobre os cuidados que moradores devem ter diante de qualquer sinal da doença. “Se apresentar febre, dor de cabeça e no corpo depois do contato com enchente, procure imediatamente atendimento médico na unidade de saúde ou ponto de atendimento do seu bairro, ou distrito”.

Paralisação dos testes

Durante o mês de abril, os testes para análise de casos de leptospirose chegaram a ser paralisados no Espírito Santo por falta de insumos. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), o problema foi provocado pelo desabastecimento dos kits do teste, que são fornecidos pelo Ministério da Saúde.

Na ocasião, a Sesa chegou a fazer dois pedidos emergenciais de kits ao órgão federal. O município de Mimoso do Sul informou que, por conta do problema, houve demora na liberação dos resultados.

Nesta terça-feira (7), a Secretaria Estadual de Saúde informou, por meio da direção do Lacen, que os kits do teste para análise da leptospirose, regularmente fornecidos pelo Ministério da Saúde, foram recebidos na última semana. “Os testes estão sendo realizados normalmente. A direção do Lacen-ES ressalta ainda que os laudos já foram liberados no sistema para consulta dos resultados”, atualizou a pasta.

