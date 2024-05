Jardim da Penha

Dupla vendendo morangos em feira ameaça cliente e é detida em Vitória

Vítima desconfiou que podia estar caindo em um golpe e se recusou a colocar a senha do cartão na maquininha dos jovens, que fingiram estar armados e fugiram com o cartão do homem

Júlia Afonso Repórter / [email protected]

Dois jovens, de 19 e 25 anos, foram detidos após ameaçarem um cliente durante a venda de morangos em Jardim da Penha, Vitória, na manhã deste sábado (18). A vítima desconfiou na hora de fazer o pagamento na maquininha e questionou, momento em que um dos suspeitos simulou estar armado e a dupla fugiu com o cartão. Eles foram localizados em seguida, no Centro de Vitória, e levados à delegacia.

A vítima, de 35 anos, contou para a Polícia Militar que estava na feira e foi comprar morangos. Na hora de fazer o pagamento, o cartão não foi aceito por aproximação e o vendedor exigiu que o cliente colocasse a senha. Desconfiado, o homem questionou, momento em que um dos suspeitos simulou estar armado, coagindo-o a digitar os números.

Uma testemunha percebeu a situação e gritou, o que levou os suspeitos a fugirem de carro. A PM foi acionada e pediu ajuda ao videomonitoramento para rastrear o veículo, que foi localizado na Avenida Leitão da Silva. Houve um acompanhamento e a dupla foi abordada no Centro de Vitória.

Com eles, segundo a PM, foram encontrados três celulares, uma máquina de cartão, o cartão de crédito da vítima e outros objetos relacionados ao suposto golpe. Os dois foram conduzidos à 1ª Delegacia Regional de Vitória.

Em nota, a Polícia Civil informou que "a ocorrência está em processo de confecção pela Polícia Militar para posterior encaminhamento ao plantão vigente da Delegacia Regional de Vitória. Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas, teremos mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante".

