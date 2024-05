Homem é assassinado com mais de 20 tiros em pracinha de Vila Velha

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) promoveu, durante a sessão do Tribunal Pleno desta quinta-feira (16), o juiz Marcos Valls Feu Rosa ao cargo de desembargador da Corte estadual. O critério aplicado foi o de antiguidade.

Presente na sessão, o magistrado tomou posse administrativa do cargo e fez o compromisso legal de cumprir com suas obrigações enquanto desembargador da Corte. Ainda não há data para a posse solene. A vaga ocupada por Marcos foi aberta após a aposentadoria do desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, em março deste ano.