Vídeo mostra início de confronto com mais de 200 tiros em Vitória

Sete armas foram furtadas de dentro da Delegacia Especializada em Fiscalização de Armas, Munições e Explosivos (Defaem), que fica no prédio da Central I da Chefatura da Polícia Civil , em Santa Luíza, Vitória . Em nota, a corporação informou que o armamento seria doado.

Questionada sobre o destino que seria dado ao armamento – que seria doado, a Polícia Civil esclareceu que "as armas ainda não tinham destino específico definido. Como os armamentos estavam em desconformidade com a nova gestão de modernização do arsenal, estavam separadas para atender solicitações de doação que fossem recebidas".

A Corregedoria Geral da Polícia Civil foi acionada e o Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic) assumiu as investigações, que já estão avançadas. "No momento, não podemos dar maiores informações para não atrapalhar as investigações", finalizou a corporação.