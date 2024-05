Após morte da filha, família do ES arrecada materiais escolares para o RS

Ideia de arrecadas os materiais surgiu em memória à pequena Anne, que completaria sete anos na próxima quarta-feira (22) e faleceu em fevereiro deste ano, vítima de uma meningite

A tragédia decorrente das chuvas que atingiu o Rio Grande do Sul tem mobilizado inúmeras ações de solidariedade. No Espírito Santo, uma família de Linhares, no Norte capixaba, resolveu ajudar as famílias afetadas de um jeito diferente: arrecadando materiais escolares.