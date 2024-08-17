Polícia apreende caminhonete Hilux, dinheiro e drogas em Cachoeiro

Segundo a corporação, os suspeitos seriam do município de Itapemirim, e estariam na região de Safra, em Cachoeiro, para repassar os entorpecentes a traficantes locais.

Além da caminhonete e das drogas, uma motocicleta e R$ 807 em dinheiro foram apreendidos. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e, em seguida, encaminhados para o Centro de Detenção Provisória.