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Violência na Região 5

Mulher é encontrada morta na calçada com tiro na cabeça em Vila Velha

Polícia foi acionada para atender ocorrência de disparo de arma de fogo, na noite de sexta (16); quando chegaram ao local, a vítima estava morta em uma calçada
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

17 ago 2024 às 10:18

Publicado em 17 de Agosto de 2024 às 10:18

Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) investiga o caso
Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) investiga o caso Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Uma mulher de 29 anos foi morta a com um tiro na cabeça, na noite de sexta-feira (16), no bairro Riviera da Barra, na Região 5 de Vila Velha. A vítima, identificada como Leidiane Cardoso, foi encontrada caída na calçada. O atirador teria sido visto por testemunhas usando uma camisa vermelha e teria deixado o local após o crime, segundo informações registradas no boletim de ocorrência pelos policiais militares que atenderam o caso.
Um outro homem, de 20 anos, que estava próximo ao local do crime pulou um muro para fugir dos disparos, caiu e se acidentou, precisando de atendimento médico.
Mulher é encontrada morta na calçada com tiro na cabeça em Vila Velha
Conforme o boletim, a Polícia Militar foi acionada para verificar uma denúncia de disparo de arma de fogo na Rua Guaçuí, no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, por volta das 20h. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram Leidiane já sem vida. "Ao chegar ao local, a equipe localizou uma mulher de 29 anos, caída no chão. A mulher veio a óbito no local, dentro da ambulância", informou a corporação, em nota.
Durante as buscas, a outra vítima foi localizada com vida, mas ficou machucada depois de ter caído pulando um muro para fugir do atirador. "Os militares encontraram a segunda vítima, um homem de 20 anos, sem ferimentos por arma de fogo. Ele relatou que caiu ao fugir do disparo", descreveu a PM. O homem foi socorrido pelo Samu-192 e foi levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue).

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A Polícia Civil informou, por nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

Colabore com a polícia

Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.

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