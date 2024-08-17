Mulher é encontrada morta na calçada com tiro na cabeça em Vila Velha

Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) investiga o caso Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Uma mulher de 29 anos foi morta a com um tiro na cabeça, na noite de sexta-feira (16), no bairro Riviera da Barra, na Região 5 de Vila Velha. A vítima, identificada como Leidiane Cardoso, foi encontrada caída na calçada. O atirador teria sido visto por testemunhas usando uma camisa vermelha e teria deixado o local após o crime, segundo informações registradas no boletim de ocorrência pelos policiais militares que atenderam o caso.

Um outro homem, de 20 anos, que estava próximo ao local do crime pulou um muro para fugir dos disparos, caiu e se acidentou, precisando de atendimento médico.

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Conforme o boletim, a Polícia Militar foi acionada para verificar uma denúncia de disparo de arma de fogo na Rua Guaçuí, no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, por volta das 20h. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram Leidiane já sem vida. "Ao chegar ao local, a equipe localizou uma mulher de 29 anos, caída no chão. A mulher veio a óbito no local, dentro da ambulância", informou a corporação, em nota.

Durante as buscas, a outra vítima foi localizada com vida, mas ficou machucada depois de ter caído pulando um muro para fugir do atirador. "Os militares encontraram a segunda vítima, um homem de 20 anos, sem ferimentos por arma de fogo. Ele relatou que caiu ao fugir do disparo", descreveu a PM. O homem foi socorrido pelo Samu-192 e foi levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue).

A Polícia Civil informou, por nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.