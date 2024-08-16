Veículos eram levados para Jaguaré, onde, segundo a PC, eram feitas as adulterações Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 27 anos, morador da cidade de Jaguaré , no Norte do Espírito Santo , foi preso na última quinta-feira (15), apontado pela Polícia Civil como o comandante de uma quadrilha que alugava carros de locadoras e, depois, os revendia de forma ilegal.

De acordo com a corporação, duas filias de franquias nacionais de locadoras foram vítimas do esquema. Uma delas, está localizada em Vila Velha , na Grande Vitória . A identidade do suspeito não foi revelada pela polícia.

Como agia a quadrilha

Os indivíduos alugavam os veículos em locadoras do Estado; Após o aluguel, uma ocorrência falsa de roubo era registrada e, com isso, os criminosos sumiam com o veículo; O veículo seguia então para Jaguaré, onde, segundo a PC, eram feitas as adulterações; As peças originais do carro eram roubadas e, depois disso, o veículo recebia um número de identificação de outros veículos adquiridos em leilão judicial; Ao final, o carro era vendido na internet como legítimo.

As investigações da Polícia Civil apontam que pelo menos outras três pessoas auxiliaram o homem de 27 anos no esquema. A corporação também investiga a atuação de um vistoriador cadastrado no Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) . Segundo a PC, uma suposta falha do funcionário teria facilitado o esquema.

Your browser does not support the audio element. Quadrilha de Jaguaré alugava, adulterava e vendia carros de locadoras

"Um deles era responsável por alugar o carro na locadora. Ele entregava o veículo ao indivíduo que comandava o esquema e esse suspeito conseguia adulterar o número do chassi do carro. Posteriormente, eles vendiam o veículo na internet, em valor de mercado, fazendo a vítima acreditar que o automóvel era de origem legal" Rodrigo Damasceno - Delegado

Segundo a corporação, um morador de Jaguaré chegou a comprar um dos veículos adulterados pela quadrilha. Ele teve um prejuízo de cerca de RS 80 mil.

Carros eram queimados para destruir provas

Suspeito também queimava os veículos para atrapalhas nas investigações Crédito: Divulgação | Polícia Civil

De acordo com o delegado Rodrigo Damasceno, o suspeito preso nesta quinta-feira, considerado o líder da quadrilha, agia para atrapalhar nas investigações da polícia. Ele colocava fogo nos veículos para que a corporação não pudesse identificar as fraudes. O indivíduo chegou, inclusive, a sofrer queimaduras durante a destruição de um carro.

"Ele [o suspeito] colocou fogo no veículo para que a gente não pudesse identificar e descobrir a fraude. Inclusive, durante a destruição do carro, ele acabou se queimando e ficou internado por uma semana em um hospital da Serra", finalizou o delegado.