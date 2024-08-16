Operação mira traficantes de armas e de drogas na Grande Vitória

Operação Brujeria mira criminosos que atuam no tráfico de armas e de drogas. Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) cumpre, na manhã desta sexta-feira (16), quatro mandados de prisão e 16 de busca e apreensão em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. Segundo a corporação, amira criminosos que atuam no tráfico de armas e de drogas.

Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o superintendente de Polícia Especializada, delegado Rumualdo Gianordoli, disse que a investigação começou com a prisão de um suspeito que também teve o celular apreendido. O Centro de Análise Telemática (Ciat) analisou o aparelho e descobriu grupos de WhatsApp usados na prática criminosa. Um dos presos vendia drogas para todo o Brasil pela internet.

"Achamos dois grupos com muitos participantes. Um deles, era usado para venda de entorpecentes de todos os tipos: haxixe, maconha, cocaína, skank, black lança, drogas sintéticas. No outro grupo, comercializavam pistolas, carregadores alongados, revólver de todos os tipos, munições", disse.

Segundo Gianordoli, membros de facções criminosas participavam dos grupos. "Essas armas iam para na mão de facções. Os grupos não eram de nenhuma facção em específico. Tinham vários indivíduos, claro que não de facções rivais. Um indicava o outro, só entrava no grupo com indicação e eles faziam essa comercialização por ali".

Em Viana, um jovem de 23 anos foi preso em cumprimento a mandado de prisão, no bairro Vila Bethânia. Outro suspeito foi preso em Novo Porto Canoa, na Serra. Na Capital, um indivíduo de 24 anos foi preso no Centro de Vitória. Na residência dele, foram apreendidas três armas de fogo.

Armas apreendidas durante a operação Crédito: Divulgação|Sesp

Outra prisão foi realizada no bairro Nova Valverde, em Cariacica. O investigado, um jovem de 22 anos, foi levado pelos policiais. A prisão, de acordo com informações da polícia, foi marcada por forte hostilidade por parte dos familiares do conduzido, que tentaram impedir a prisão, chegando a agredir os agentes.

A Polícia Civil disse que a operação conta com cerca de 60 policiais do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e das delegacias especializadas.