Preso por roubar grupo que gravava conteúdo adulto no ES tenta fugir de DML

Wender "Revoada", suspeito de roubar 5 pessoas em Guarapari Crédito: Reprodução|Redes sociais

Wender "Revoada" teria aproveitado o momento em que uma investigadora da Polícia Civil pediu para abrir a porta para pegar um celular e saiu correndo. A policial gritou, pedindo ajuda, e começou a persegui-lo, até não aguentar mais correr. Funcionários do DML e outros policiais ajudaram na busca e, por volta de meia hora depois, o suspeito foi preso novamente, conforme descrito no boletim de ocorrência registrado pela investigadora da Delegacia Regional de Guarapari

Wender "Revoada", como é conhecido, foi preso, na segunda-feira (12), com a namorada Isadora Albuquerque, de 21 anos, em Vila Velha. Segundo a Polícia Civil, ambos são suspeitos de fazerem cinco pessoas reféns no bairro Balneário de Meaípe, em Guarapari, no dia 21 de julho, e as obrigado a realizar transferências bancárias via PIX, totalizando aproximadamente R$ 129 mil de prejuízo às vítimas.

Isadora deu entrada no sistema prisional na terça-feira (13), e está no Centro Prisional Feminino de Cariacica, segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). Segundo a Polícia Civil, os suspeitos ostentavam uma vida de luxo nas redes sociais, onde também mostravam consumo de drogas, bebidas e pornografia.

Por nota, a Polícia Civil afirmou que, durante uma escolta realizada na manhã dessa terça-feira (13), pela equipe da 5ª Delegacia Regional de Guarapari ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, com três presos, um dos detidos tentou fugir e foi recapturado no mesmo momento. Ele foi encaminhado ao presídio.

Relembre o crime

O casal Isadora Albuquerque, de 21 anos, e o companheiro dela, Wender Henrique Gonçalves da Silva, de 24 anos, foram presos em uma ação da operação “Only House”, da Polícia Civil. Eles são suspeitos de fazer cinco pessoas reféns, além de obrigá-las e realizar transferências via Pix, que totalizam R$ 129 mil.

Segundo as investigações, o crime seria uma espécie de vingança. "Tudo ocorreu devido a um desentendimento com outra modelo que foi demitida pelo produtor do empreendimento e não participou das filmagens naquele final de semana. O namorado da suspeita, com diversas passagens por crimes como roubo e tráfico de drogas, foi até a casa para uma espécie de vingança pelo desacordo entre a modelo e seu empresário", relatou a titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, delegada Rosane Cysneiros.

OIsadora Albuquerque, de 21 anos, e o companheiro dela é Wender Revoada Crédito: Reprodução redes sociais

As vítimas são modelos e empresários de alcance nacional que alugaram a casa, em Guarapari, para gravação de conteúdo para plataformas digitais. Além das transferências bancárias, os suspeitos exigiram os pertences das vítimas, que também foram ameaçadas de morte.