Casal suspeito de roubo a empresários e modelos de conteúdo adulto é preso no ES

Um casal, de 24 e 21 anos, foi preso, suspeito de fazer cinco pessoas de refém e roubá-las em uma casa, em Guarapari . O prejuízo total das vítimas – que tiveram celulares, joias e dinheiro levados e foram obrigadas a fazer transferências via Pix – é estimado em R$ 129,5 mil. A dupla não teve a identidade informada.

O crime aconteceu na noite de 21 de julho, no bairro Balneário de Meaípe, em Guarapari, e, segundo a polícia, as vítimas são modelos e empresários de alcance nacional, que teriam alugado a casa no município para gravação de conteúdo para plataformas de conteúdo adulto.

As investigações apontaram que o roubo foi uma espécie de vingança, após um desentendimento com outra modelo demitida pelo produtor do empreendimento e não participou das filmagens, conforme relatou a titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, delegada Rosane Cysneiros.

O namorado da suspeita, com diversas passagens por crimes como roubo e tráfico de drogas, foi até o local, com outros dois criminosos armados. Eles invadiram o imóvel e exigiram os pertences das vítimas, que ainda foram obrigadas a realizar transferências via PIX, enquanto eram ameaçadas de morte.

A prisão, efetuada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC) de Guarapari, com apoio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ocorreu na segunda-feira (12), em Vila Velha.

Segundo a polícia, o homem estava em casa, acompanhado da namorada, no momento da prisão, e desobedeceu à voz de abordagem, além de aparentar estar sob efeito de substâncias psicoativas, sendo necessário imobilizá-lo. Nada de ilícito foi encontrado durante as buscas.

Após a prisão, o casal – que ostenta uma vida de luxo e expõe uma vida regrada ao uso de drogas, bebidas e pornografia nas redes sociais – foi encaminhado à autoridade policial para os procedimentos de praxe, permanecendo à disposição da Justiça.