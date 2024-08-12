Homem é preso após apedrejar carro e agredir mulher em Vila Velha

Lateral do carro foi danificada após suspeito arremessar pedra contra veículo Crédito: Acervo pessoal e Oliveira Alves

Um homem de 33 anos foi preso após atirar pedras contra um carro e ainda agredir uma das ocupantes do veículo na Glória, em Vila Velha , no último domingo (11). O automóvel ficou com marcas na lateral, e a vítima, que precisou entrar em luta corporal com o suspeito para contê-lo, teve escoriações na mão, nas costas e nos joelhos.

A mulher atingida é gestora de Segurança Patrimonial e tem 32 anos. Em conversa com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, ela contou que estava voltando de uma comemoração do Dia dos Pais, com a esposa e a cunhada, quando de repente elas ouviram um barulho de algo atingindo o carro.

A princípio, elas não sabiam o que era, então encostaram o veículo para verificar. Quando a gestora desceu do carro já viu o homem, que parecia estar em situação de rua, com uma bolsa e duas pedras na mão. "Achei até que fosse uma tentativa de assalto. Fiquei observando, ele veio na nossa direção, imaginei que ele fosse assaltar a gente, e aí ele tacou mais pedras e correu. Depois, parou no meio do caminho e pegou mais duas pedras. Elas eram grandes, de aproximadamente dois quilos", relatou.

Neste momento, para proteger quem estava no carro, a gestora foi na direção do suspeito para imobilizá-lo. Eles entraram em luta corporal por cerca de cinco minutos até que a Guarda Municipal chegou.

"Poderia atingir a cabeça de uma de nós e ia matar na hora" X. - Gestora de Segurança Patrimonial, vítima de pedrada

A vítima ficou com escoriações na mão e nas costas, onde as pedras pegaram, e nos joelhos, devido ao momento em que lutou com o suspeito. Para a gestora, o criminoso tinha a intenção de assaltar.

"Não tem outra explicação, a gente só estava passando. Eu já vi ocorrências de o indivíduo fazer o carro parar só para conseguir tentar realizar o assalto" X - Gestora de Segurança Patrimonial, vítima de pedrada

O suspeito, identificado como Charles Gama Severo, foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por dano qualificado e injúria. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional. Já a mulher agredida precisou ser levada por familiares a uma unidade de saúde, pois estava em estado de choque.

Outros casos

Vidro de carro quebrado e paralelepípedo lançado por suspeito em carro de família no ES Crédito: Reprodução | Acervo Pessoal

Em julho do ano passado, a advogada Michaella Zukowski, de 25 anos, teve afundamento de crânio após ser atingida por uma pedra (um PAVs, usado em calçamentos) enquanto estava no carro com o pai e o irmão na Rodovia do Sol, em Vila Velha. Ela seguia para o velório do avô, e estava no banco do carona quando o objeto perfurou o para-brisas e a atingiu.

Simone Venturini Tonani tinha uma loja de material de construção em Cariacica e morreu em 2018 Crédito: Reprodução | Instagram