Homem é preso após apedrejar carro e agredir mulher em Vila Velha

Um homem de 33 anos foi preso após atirar pedras contra um carro e ainda agredir uma das ocupantes do veículo na Glória, em Vila Velha, no último domingo (11). O automóvel ficou com marcas na lateral, e a vítima, que precisou entrar em luta corporal com o suspeito para contê-lo, teve escoriações na mão, nas costas e nos joelhos.
A mulher atingida é gestora de Segurança Patrimonial e tem 32 anos. Em conversa com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, ela contou que estava voltando de uma comemoração do Dia dos Pais, com a esposa e a cunhada, quando de repente elas ouviram um barulho de algo atingindo o carro.
A princípio, elas não sabiam o que era, então encostaram o veículo para verificar. Quando a gestora desceu do carro já viu o homem, que parecia estar em situação de rua, com uma bolsa e duas pedras na mão. "Achei até que fosse uma tentativa de assalto. Fiquei observando, ele veio na nossa direção, imaginei que ele fosse assaltar a gente, e aí ele tacou mais pedras e correu. Depois, parou no meio do caminho e pegou mais duas pedras. Elas eram grandes, de aproximadamente dois quilos", relatou.
Neste momento, para proteger quem estava no carro, a gestora foi na direção do suspeito para imobilizá-lo. Eles entraram em luta corporal por cerca de cinco minutos até que a Guarda Municipal chegou.
"Poderia atingir a cabeça de uma de nós e ia matar na hora"
A vítima ficou com escoriações na mão e nas costas, onde as pedras pegaram, e nos joelhos, devido ao momento em que lutou com o suspeito. Para a gestora, o criminoso tinha a intenção de assaltar.
"Não tem outra explicação, a gente só estava passando. Eu já vi ocorrências de o indivíduo fazer o carro parar só para conseguir tentar realizar o assalto"
O suspeito, identificado como Charles Gama Severo, foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por dano qualificado e injúria. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional. Já a mulher agredida precisou ser levada por familiares a uma unidade de saúde, pois estava em estado de choque.
Outros casos
Em julho do ano passado, a advogada Michaella Zukowski, de 25 anos, teve afundamento de crânio após ser atingida por uma pedra (um PAVs, usado em calçamentos) enquanto estava no carro com o pai e o irmão na Rodovia do Sol, em Vila Velha. Ela seguia para o velório do avô, e estava no banco do carona quando o objeto perfurou o para-brisas e a atingiu.
Outro caso de muita comoção no Espírito Santo foi a morte da empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos, atingida na cabeça por uma barra de ferro em maio de 2018. Ela dirigia o carro quando foi atingida por um vergalhão de 1,5 metro lançado por um morador em situação de rua, quando estava na Avenida Champagnat, na Praia da Costa, em Vila Velha.
Com o objeto preso à cabeça, a empresária perdeu o controle do carro e acabou batendo em outro veículo. O filho de Simone estava no carro e foi retirado por pessoas que se aproximaram da veículo após o crime. O suspeito de arremessar o vergalhão foi condenado a 26 anos de prisão.