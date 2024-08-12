Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Glória

Homem é preso após apedrejar carro e agredir mulher em Vila Velha

Caso aconteceu no último domingo (11); vítima ficou em estado de choque e precisou ser levada a um hospital
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

12 ago 2024 às 11:56

Publicado em 12 de Agosto de 2024 às 11:56

Lateral do carro foi danificada após suspeito arremessar pedra contra veículo
Lateral do carro foi danificada após suspeito arremessar pedra contra veículo Crédito: Acervo pessoal e Oliveira Alves
Um homem de 33 anos foi preso após atirar pedras contra um carro e ainda agredir uma das ocupantes do veículo na Glória, em Vila Velha, no último domingo (11). O automóvel ficou com marcas na lateral, e a vítima, que precisou entrar em luta corporal com o suspeito para contê-lo, teve escoriações na mão, nas costas e nos joelhos.
A mulher atingida é gestora de Segurança Patrimonial e tem 32 anos. Em conversa com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, ela contou que estava voltando de uma comemoração do Dia dos Pais, com a esposa e a cunhada, quando de repente elas ouviram um barulho de algo atingindo o carro. 
A princípio, elas não sabiam o que era, então encostaram o veículo para verificar. Quando a gestora desceu do carro já viu o homem, que parecia estar em situação de rua, com uma bolsa e duas pedras na mão. "Achei até que fosse uma tentativa de assalto. Fiquei observando, ele veio na nossa direção, imaginei que ele fosse assaltar a gente, e aí ele tacou mais pedras e correu. Depois, parou no meio do caminho e pegou mais duas pedras. Elas eram grandes, de aproximadamente dois quilos", relatou. 
Neste momento, para proteger quem estava no carro, a gestora foi na direção do suspeito para imobilizá-lo. Eles entraram em luta corporal por cerca de cinco minutos até que a Guarda Municipal chegou. 
"Poderia atingir a cabeça de uma de nós e ia matar na hora"
X. - Gestora de Segurança Patrimonial, vítima de pedrada
A vítima ficou com escoriações na mão e nas costas, onde as pedras pegaram, e nos joelhos, devido ao momento em que lutou com o suspeito. Para a gestora, o criminoso tinha a intenção de assaltar. 
"Não tem outra explicação, a gente só estava passando. Eu já vi ocorrências de o indivíduo fazer o carro parar só para conseguir tentar realizar o assalto"
X - Gestora de Segurança Patrimonial, vítima de pedrada
O suspeito, identificado como Charles Gama Severo, foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por dano qualificado e injúria. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional. Já a mulher agredida precisou ser levada por familiares a uma unidade de saúde, pois estava em estado de choque.

Outros casos

Vidro de carro quebrado e paralelepípedo lançado por suspeito em carro de família no ES.
Vidro de carro quebrado e paralelepípedo lançado por suspeito em carro de família no ES Crédito: Reprodução | Acervo Pessoal
Em julho do ano passado, a advogada Michaella Zukowski, de 25 anos, teve afundamento de crânio após ser atingida por uma pedra (um PAVs, usado em calçamentos) enquanto estava no carro com o pai e o irmão na Rodovia do Sol, em Vila Velha. Ela seguia para o velório do avô, e estava no banco do carona quando o objeto perfurou o para-brisas e a atingiu. 
Simone Venturini Tonani tinha uma loja de material de construção em Cariacica
Simone Venturini Tonani tinha uma loja de material de construção em Cariacica e morreu em 2018 Crédito: Reprodução | Instagram
Outro caso de muita comoção no Espírito Santo foi a morte da empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos, atingida na cabeça por uma barra de ferro em maio de 2018. Ela dirigia o carro quando foi atingida por um vergalhão de 1,5 metro lançado por um morador em situação de rua, quando estava na Avenida Champagnat, na Praia da Costa, em Vila Velha.
Com o objeto preso à cabeça, a empresária perdeu o controle do carro e acabou batendo em outro veículo. O filho de Simone estava no carro e foi retirado por pessoas que se aproximaram da veículo após o crime. O suspeito de arremessar o vergalhão foi condenado a 26 anos de prisão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

guarda municipal Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lady Gaga e Doechii lançam Runaway, música de "O Diabo Veste Prada 2"
Imagem de destaque
Anitta e Shakira lançam 'Choka Choka', que integra o próximo álbum da brasileira
Imagem de destaque
Os EUA atingiram seus objetivos na guerra com o Irã?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados