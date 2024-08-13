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Ponta da Fruta

Apontado como gerente do tráfico é preso na casa da sogra em Vila Velha

Homero Soares de Souza Júnior, de 23 anos, foi flagrado no local após denúncias de que ele estava envolvido na venda de drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2024 às 11:40

Publicado em 13 de Agosto de 2024 às 11:40

Um jovem de 23 anos, identificado como Homero Soares de Souza Júnior, foi preso na casa da sogra em Ponta da Fruta, Vila Velha, na segunda-feira (12). De acordo com investigações do serviço reservado da Polícia Militar, ele atuava como gerente do tráfico da região. 
Em nota, a PM explicou que foi ao local após denúncias de que um homem envolvido com o tráfico estaria morando na região. Os agentes chegaram na casa da sogra, que disse ter permitido Homero morar lá, com a condição de que ele não levasse nada de ilícito para o local.
Apesar disso, em buscas na residência, os policiais encontraram R$ 3.689,25, quatro munições de calibre 9 mm e um caderno com a contabilidade do tráfico. Ao ser questionado, ele confirmou que o material era de sua propriedade.
Homero foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha e, lá, conforme a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por porte ilegal de munição de uso restrito e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Questionada, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Homero já ficou preso anteriormente, desde julho de 2021, por crimes relacionados a porte de arma de fogo e homicídio. Em julho de 2023, ele foi solto por meio de alvará expedido pela Justiça.

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