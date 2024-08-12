Após um mês, PM do ES retirado de reality recebe 1ª visita da mãe na prisão

Neire, mãe do soldado capixaba, tem utilizado o perfil do filho na rede social para divulgar informações sobre ele. No domingo (11) de Dia dos Pais, ela fez uma publicação informando que visitaria o filho pela 1ª vez. "Queridos amigos e seguidores, é com grande alegria que compartilho uma notícia especial com vocês. Depois de tantos dias aguardando ansiosamente, hoje finalmente será o primeiro dia de visita ao meu amado Fellipe", escreveu.

Algumas horas depois, Neire voltou a publicar um vídeo em que falava sobre a visita. Segundo ela, Fellipe Villas está sob efeito de alguns remédios.

"Fiquei conversando com ele bastante. Ele se encontra muito 'grogue' de remédio, está muito ansioso. Mas vai dar tudo certo. Ele está com muita saudade do filho e gostaria de passar o Dia dos Pais junto. Mas infelizmente não foi possível, porque ele se encontra naquele lugar. Pediu para agradecer a todos pelo carinho, mandou um beijo" Neire - Mãe de Fellipe VIllas

O soldado foi retirado do reality após a Justiça do Espírito Santo expedir um mandado de prisão preventiva contra o soldado no dia 26 de junho. A prisão foi realizada apenas duas semanas depois. Antes da prisão, em maio, o salário do soldado havia sido bloqueado, considerando que ele não se apresentou ao trabalho após o período de férias.

Audiência marcada

O soldado Fellipe Pedrosa Leal Villas foi denunciado pelo Ministério Público Militar por ter se ausentado do trabalho sem a devida autorização da corporação. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo informa, por meio de documentos e despachos, que após a denúncia, uma audiência de julgamento foi marcada para o dia 19 de agosto. A decisão foi publicada pelo juiz Luiz Guilherme Risso no dia 31 de julho.

Soldado Fellipe Villas foi retirado da disputa de reality na TV Crédito: Instagram @fellipevillas

Não há previsão que o soldado tenha direito a sair da prisão e até a publicação desta reportagem, Fellipe Villas segue detido no QCG, em Maruípe.

O que diz a Aspra

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Associação das Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (Aspra-ES) informou que acompanha o caso de Fellipe Villas e que a Justiça Militar continua apurando o crime cometido pelo soldado. Ainda segundo a associação, foi aberto um procedimento administrativo, e a Justiça está seguindo os prazos dos trâmites judiciais.

"Todo apoio psicológico está sendo prestado pela nossa diretoria social; a psicóloga da associação, Jhennifer de Paula, vem assistindo ao soldado, além de receber visitas periódicas da nossa assistente social, Singrid Borges. A última visita ocorreu no dia 7 de agosto. Estamos preparados para atuar com firmeza e determinação em todas as esferas necessárias para garantir uma resolução justa e adequada deste caso", informou em nota.

O que diz a Polícia Militar

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar para saber como andam as investigações a respeito do crime cometido pelo soldado Fellipe Villas. A Gazeta perguntou se o soldado foi ouvido sobre o caso, se ele segue como um membro da corporação e se há algum prazo para que as decisões sejam tomadas, na esfera judicial e administrativa.

Em nota, a corporação informou que foi aberto um "Conselho de Disciplina em desfavor do policial militar, que poderá ocasionar a demissão" de Fellipe Villas. A corporação informou ainda que o soldado segue no QCG, podendo receber visitas agendadas em três datas distintas por mês. "Ainda não há prazo previsto para a conclusão do Conselho de Disciplina", completou a PM em nota.

O que diz a defesa