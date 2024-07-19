PM retirado de reality de TV e preso em SP é transferido para o ES

O soldado Fellipe Villas, que foi retirado de reality e preso em São Paulo Crédito: Instagram @fellipevillas

"A Aspra-ES vem a público informar que está em Vitória e a nossa associação está acompanhando de perto toda a situação referente ao soldado capixaba Fellipe Pedrosa Leal Villas, que teve seu salário bloqueado pela corporação em 29 de maio, após iniciar sua participação em um reality show [...] por se tratar de um associado, o soldado Fellipe Pedrosa Leal Villas e sua mãe contarão com o pleno apoio jurídico e psicológico da nossa associação", informou o grupo.

De acordo com a diretora social da Aspra-ES, Lorena Nascimento, a equipe foi informada na noite de quinta-feira (18) sobre a chegada do soldado. A mãe de Fellipe Villas foi quem acionou a associação, segundo a nota enviada à reportagem. Em um vídeo divulgado pela associação, a mãe do soldado, Neire, agradeceu o apoio.

"Complicado a gente falar porque a gente é mãe. Mas peço que as pessoas compreendam. Ele está sendo assistido pela associação e que os seguidores deem maior força. A gente vai precisar muito de vocês, pelo apoio e com muito carinho", afirmou Neire.

O que diz a Polícia Militar

Na manhã desta sexta-feira (19), a reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar para saber detalhes da transferência. O texto será atualizado assim que houver um retorno.

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