Homem agride mulher grávida e mantém 4 crianças em cárcere em Cariacica

Um homem de 30 anos foi preso após agredir e ameaçar de morte a própria companheira, grávida de dois meses, além de manter quatro crianças presas dentro de casa em Cariacica , na noite de terça-feira (13). Somente depois de muita conversa com os policiais é que o suspeito se entregou e deixou os filhos da vítima – de um, três, cinco e oito anos – saírem da residência.

Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar as identidades dos menores de idade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente ( Ecriad ).

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar , a mulher grávida, que tem 25 anos, foi até uma Companhia da PM para pedir ajuda, por volta das 21h. Ela disse que o companheiro havia feito ameaças de morte contra ela, além de agredi-la na cabeça com socos. A vítima ainda relatou que o homem estava mantendo os quatro filhos dela presos dentro de casa.

Após o relato da mulher, os policiais foram até a casa. Assim que o homem viu a viatura chegando, trancou a residência e ficou lá dentro. Ele só aparecia pela brecha da porta, com uma menina no colo. Alterado, ele gritava e dizia que, para tirar os menores de idade do local, os agentes teriam que matá-lo.

Os militares começaram a negociar com o suspeito até que, aos poucos, ele foi liberando as crianças, mantendo apenas a que estava no colo. Em seguida, ele concordou em sair da casa, mas disse que não iria largar a menininha. Finalmente, o suspeito saiu da residência, foi imobilizado e levado para a delegacia.

As crianças não estavam com ferimentos. Já a mulher tinha uma marca roxa no olho. O suspeito foi levado à Delegacia Regional de Cariacica. Segundo a Polícia Civil , ele foi autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça, injúria, cárcere privado e desobediência, todos na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Histórico de violência

Na manhã desta quarta-feira (14), a mulher conversou com o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, e deu detalhes de como tudo aconteceu. Segundo a vítima, o casal se relacionava havia quatro anos, e essa não foi a primeira vez que ela passou por violência. Na terça-feira, as agressões começaram logo cedo, quando ela pediu para o marido cuidar dos filhos no dia seguinte. Irritado, ele a empurrou e deu um tapa em seu rosto.

Depois disso, chegou a arremessar uma faca na direção da vítima e uma lajota, que acertou as costas dela. O dia foi passando e o homem saiu de casa. À noite, voltou alcoolizado e começou a fazer ameaças, dizendo que, se descobrisse alguma traição, iria fazer "picadinho" da esposa. Em seguida, deu um tapa no rosto da mulher, que conseguiu correr em direção à rua.

"Na rua, ele foi me arrastando pelos cabelos e eu me agarrei na tábua na entrada de casa; pedi ajuda, mas ninguém apareceu. Ele me deu um soco, eu tonteei e caí, aí ele continuou me dando soco, chute, tapa", lembrou a vítima. Foi depois disso que ela conseguiu escapar e pediu ajuda na Companhia da PM.

Enquanto os filhos estavam sob o poder dele dentro de casa — somente a mais nova, de um ano, é filha do agressor; os outros três são enteados —, a vítima grávida contou que viveu momentos de desespero.

"Eu não desejo para mãe nenhuma o que sofri, porque é uma dor que parece que estão tirando um pedaço de você. Fiquei com muito medo de ele fazer alguma coisa com meus filhos e comigo" X. - Vítima de violência doméstica

Essa não foi a primeira vez: há três anos, o agressor colocou fogo na casa que eles tinham, também em Cariacica. Quatro meses depois, a vítima perdoou e eles voltaram. "Não sei porque eu perdoei. Para mim já era para ter acabado há muito tempo, mas ele vivia me perseguindo, pedindo para voltar, falava que ia mudar", ressaltou.

"Me arrependo muito de ter voltado com ele, porque hoje não sou só eu que sofro. É uma coisa que meus filhos vão carregar para o resto da vida" X. - Vítima de violência doméstica