Homem mata vizinho após confusão envolvendo bezerros em Cachoeiro

Um idoso de 71 anos foi morto a tiro na manhã desta terça-feira (13), na localidade de Olho D'Água, distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim , Sul do Espírito Santo, por conta de bezerros. A vítima, segundo registro da Polícia Militar, teria se negado a vender os animais e foi baleada.

No local, os militares contam que conversaram com uma testemunha que disse ter ido com a vítima até a propriedade do suspeito, para buscar alguns bezerros que haviam fugido da fazenda da vítima e estavam naquela propriedade.

No momento em que devolvia os animais, o dono do local perguntou para a vítima se ela gostaria de vender os bezerros. Após a negativa do idoso, o suspeito teria sacado uma arma e disparado contra ele.

Segundo a testemunha à polícia, antes de fugir do local, o suspeito disse que a vítima estava furtando animais dele. Ele fugiu e não foi mais localizado. A arma utilizada no crime foi entregue aos militares pela irmã do suspeito.