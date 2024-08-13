Homem mata vizinho após confusão envolvendo bezerros em Cachoeiro

Um idoso de 71 anos foi morto a tiro na manhã desta terça-feira (13), na localidade de Olho D'Água, distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, por conta de bezerros. A vítima, segundo registro da Polícia Militar, teria se negado a vender os animais e foi baleada.
No local, os militares contam que conversaram com uma testemunha que disse ter ido com a vítima até a propriedade do suspeito, para buscar alguns bezerros que haviam fugido da fazenda da vítima e estavam naquela propriedade.
No momento em que devolvia os animais, o dono do local perguntou para a vítima se ela gostaria de vender os bezerros. Após a negativa do idoso, o suspeito teria sacado uma arma e disparado contra ele.
Segundo a testemunha à polícia, antes de fugir do local, o suspeito disse que a vítima estava furtando animais dele. Ele fugiu e não foi mais localizado. A arma utilizada no crime foi entregue aos militares pela irmã do suspeito.
Sobre o crime, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.