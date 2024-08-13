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Em Marechal Floriano

Os "erros" que ajudaram a polícia a prender mentor de sequestro no ES

Os suspeitos, que fizeram o reconhecimento da área dois dias antes do crime, estavam em dois veículos e abordaram a idosa na porta de casa; erros cometidos pelo grupo e imagens do cerco de segurança ajudaram nas investigações
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

13 ago 2024 às 18:21

Publicado em 13 de Agosto de 2024 às 18:21

Imagens obtidas pelo Cerco Inteligente do Governo do Estado
Imagens obtidas pelo Cerco Inteligente do Governo do Estado Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Uma sucessão de erros por parte do principal suspeito de sequestrar e roubar uma idosa de 68 anos na zona rural de Marechal Floriano, no mês de junho, ajudaram a polícia a prendê-lo na manhã desta terça-feira (13).
Apontado como mentor do crime, Francisco Eduardo Almeida dos Santos, de 32 anos, teria invadido a casa com outros três criminosos, com a informação de que a vítima teria R$ 150 mil na conta, devido à venda de uma propriedade.
Os suspeitos, que fizeram o reconhecimento da área dois dias antes do crime, estavam em dois veículos – um Toyota Corolla e um Chevrolet Corsa Hatch – e abordaram a idosa na porta de casa. Ali, Santos deixou cair a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), encontrada mais tarde pela polícia.
Encapuzado, o grupo roubou diversos eletrodomésticos da casa e os guardou no porta-malas dos veículos. O carro da idosa, uma caminhonete Fiat Toro, também foi utilizado para levar os equipamentos de lá.
A idosa foi levada até um galpão em um local ermo de Cariacica, usando um capuz para que não pudesse identificar o local. Ao chegarem, porém, os criminosos removeram o capuz dela e os próprios, o que a permitiu ver os rostos deles.
A idosa relatou ter sido deixada amarrada em um local com muitas formigas, mosquitos, entre outros insetos, e que ali, com o celular dela, os suspeitos passaram a realizar transferências bancárias via Pix, entretanto, por conta do horário, não conseguiram movimentar grandes quantias e, eventualmente, as transações acabaram bloqueadas.
A vítima foi libertada na manhã seguinte, às margens da rodovia. O carro dela também foi abandonado em outra área.

Transferência de veículo

A polícia, que já havia sido acionada por vizinhos, passou a monitorar os veículos pelo cerco eletrônico. Outros elementos, inclusive detalhes fornecidos pela idosa, ajudaram a identificar os carros utilizados no crime.
Durante as investigações, foi descoberto que estavam registrados em nomes de terceiros, porém, dias após o crime, um deles foi transferido para o nome de Santos, conforme explicou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano, delegado Luciano Carlos.
"Estávamos monitorando ele, já com fartos elementos contra ele, até que resolvemos representar pela prisão preventiva. O juiz deferiu a prisão ontem (segunda) à noite e hoje pela manhã conseguimos efetuar uma prisão dentro da Ceasa. Ele era encarregado de um hortifrúti lá dentro", explicou o delegado.
O local de trabalho de Santos foi descoberto por meio das redes sociais, onde a polícia encontrou uma selfie (autorretrato), com o nome da empresa no fundo. Ele foi reconhecido pela idosa na delegacia, mas negou o crime. A investigação dos demais continua em andamento.
Francisco Eduardo Almeida dos Santos, de 32 anos, foi preso em Cariacica
Francisco Eduardo Almeida dos Santos, de 32 anos, foi preso em Cariacica Crédito: PCES/Divulgação

Ficha criminal extensa

Segundo a polícia, este não é o primeiro envolvimento de Francisco Eduardo Almeida dos Santos com crime. Ele é suspeito de crimes de receptação, roubo, violência doméstica contra a atual esposa, furto, e, em fevereiro, efetuou uma tentativa de homicídio, onde a vítima foi baleada com três tiros.
Agora, também será autuado por roubo qualificado e extorsão mediante sequestro.

O que diz a Ceasa

Em nota, a Ceasa-ES apenas reforçou que o suspeito não pertence ao quadro de funcionários da Administração, e que seria funcionário de um hortifrúti.

O outro lado

A defesa do suspeito não foi localizado e o espaço segue aberto para um posicionamento.
Os "erros" que ajudaram a polícia a prender mentor de sequestro no ES

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