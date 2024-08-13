Os "erros" que ajudaram a polícia a prender mentor de sequestro no ES

Imagens obtidas pelo Cerco Inteligente do Governo do Estado Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Uma sucessão de erros por parte do principal suspeito de sequestrar e roubar uma idosa de 68 anos na zona rural de Marechal Floriano, no mês de junho, ajudaram a polícia a prendê-lo na manhã desta terça-feira (13)

Apontado como mentor do crime, Francisco Eduardo Almeida dos Santos, de 32 anos, teria invadido a casa com outros três criminosos, com a informação de que a vítima teria R$ 150 mil na conta, devido à venda de uma propriedade.

Os suspeitos, que fizeram o reconhecimento da área dois dias antes do crime, estavam em dois veículos – um Toyota Corolla e um Chevrolet Corsa Hatch – e abordaram a idosa na porta de casa. Ali, Santos deixou cair a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), encontrada mais tarde pela polícia.

Encapuzado, o grupo roubou diversos eletrodomésticos da casa e os guardou no porta-malas dos veículos. O carro da idosa, uma caminhonete Fiat Toro, também foi utilizado para levar os equipamentos de lá.

A idosa foi levada até um galpão em um local ermo de Cariacica, usando um capuz para que não pudesse identificar o local. Ao chegarem, porém, os criminosos removeram o capuz dela e os próprios, o que a permitiu ver os rostos deles.

A idosa relatou ter sido deixada amarrada em um local com muitas formigas, mosquitos, entre outros insetos, e que ali, com o celular dela, os suspeitos passaram a realizar transferências bancárias via Pix, entretanto, por conta do horário, não conseguiram movimentar grandes quantias e, eventualmente, as transações acabaram bloqueadas.

A vítima foi libertada na manhã seguinte, às margens da rodovia. O carro dela também foi abandonado em outra área.

Transferência de veículo

A polícia, que já havia sido acionada por vizinhos, passou a monitorar os veículos pelo cerco eletrônico. Outros elementos, inclusive detalhes fornecidos pela idosa, ajudaram a identificar os carros utilizados no crime.

Durante as investigações, foi descoberto que estavam registrados em nomes de terceiros, porém, dias após o crime, um deles foi transferido para o nome de Santos, conforme explicou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano, delegado Luciano Carlos.

"Estávamos monitorando ele, já com fartos elementos contra ele, até que resolvemos representar pela prisão preventiva. O juiz deferiu a prisão ontem (segunda) à noite e hoje pela manhã conseguimos efetuar uma prisão dentro da Ceasa. Ele era encarregado de um hortifrúti lá dentro", explicou o delegado.

O local de trabalho de Santos foi descoberto por meio das redes sociais, onde a polícia encontrou uma selfie (autorretrato), com o nome da empresa no fundo. Ele foi reconhecido pela idosa na delegacia, mas negou o crime. A investigação dos demais continua em andamento.

Francisco Eduardo Almeida dos Santos, de 32 anos, foi preso em Cariacica Crédito: PCES/Divulgação

Ficha criminal extensa

Segundo a polícia, este não é o primeiro envolvimento de Francisco Eduardo Almeida dos Santos com crime. Ele é suspeito de crimes de receptação, roubo, violência doméstica contra a atual esposa, furto, e, em fevereiro, efetuou uma tentativa de homicídio, onde a vítima foi baleada com três tiros.

Agora, também será autuado por roubo qualificado e extorsão mediante sequestro.

O que diz a Ceasa

Em nota, a Ceasa-ES apenas reforçou que o suspeito não pertence ao quadro de funcionários da Administração, e que seria funcionário de um hortifrúti.

O outro lado

A defesa do suspeito não foi localizado e o espaço segue aberto para um posicionamento.