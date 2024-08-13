Suspeito de sequestrar e manter idosa em cativeiro é preso em Cariacica

O principal suspeito de sequestrar e manter uma idosa de 68 anos em cativeiro no dia 22 de junho, no bairro Soído de Baixo, em Marechal Floriano, foi preso nesta terça-feira (13). Segundo a Polícia Militar, os criminosos estava em Cariacica no momento que foi encontrado. Durante o sequestro a vítima foi mantida refém, em Cariacica, e foi liberada somente no dia seguinte.
No local, o celular da vítima foi usada em tentativas de transferências via Pix. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Marechal Floriano.
Mais detalhes da investigação serão divulgados em coletiva nesta terça-feira (13), na Chefatura de Polícia Civil.