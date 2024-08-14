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Crime na Serra

Enteado é preso em MG suspeito de matar a madrasta no ES

Mulher era costureira e tinha 54 anos. Ela foi assassinada a golpes de faca dentro de casa, no bairro Feu Rosa
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

14 ago 2024 às 12:46

Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 12:46

Solange Ferreira de Souza, de 54 anos
Solange Ferreira de Souza, mulher morta a facadas na Serra Crédito: Acervo Pessoal
O suspeito de assassinar a facadas a costureira Solange Ferreira de Souza, de 54 anos, na tarde de sábado (11), no bairro Feu Rosa, na Serra, foi preso em Conselheiro Pena, Minas Gerais, na terça-feira (13). O homem tem 39 anos, é enteado da vítima e confessou o crime, segundo a polícia. 
De acordo com informações do g1 Vales de Minas Gerais, a Polícia Militar recebeu uma denúncia informando que o autor do homicídio estaria andando pela BR 259, próximo ao município. Os militares foram para o local, mas não conseguiram localizar o suspeito. Logo em seguida, a viatura da corporação deparou com um homem em atitude suspeita na praça da cidade. Ele foi abordado e, primeiramente, disse que veio de Caratinga — cidade também mineira — e estava à procura de trabalho na cidade.
Ele apresentou informações controversas, os policiais voltaram a questionar o real motivo da ida até o município e o homem respondeu que só falaria na presença do delegado. Levado para a delegacia, ele teria confessado o crime. O nome dele não foi divulgado.
A Polícia Civil do Espírito Santo foi acionada e confirmou que contra o homem havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça. "Ele foi conduzido para a Delegacia de Conselheiro Pena e será posteriormente transferido para o Estado", informou.
RESUMO DO CRIME
  • A costureira Solange tinha 54 anos e foi morta a facadas dentro de casa, no dia 11 de agosto, na Rua dos Eucaliptos, bairro Feu Rosa, Serra.

  • Para a reportagem da TV Gazeta, os familiares da vítima disseram que o enteado dela seria o principal suspeito do crime. Vizinhos contaram que, logo após o assassinato, ele trancou todos os portões e pulou o muro para fugir.

  • A vítima reclamava de problemas com o suspeito, que seria usuário de drogas e já havia ameaçado o pai e tentado matar Solange em outra ocasião.

  • A costureira foi enterrada no dia seguinte ao crime, em Galileias, Minas Gerais.

  • [ Leia mais sobre o crime ]

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