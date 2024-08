Costureira é morta a facadas dentro de casa na Serra; família acusa enteado

Solange Ferreira de Souza, de 54 anos, foi morta a facadas dentro de casa no bairro Feu Rosa, na Serra; familiares afirmam que crime foi cometido pelo enteado da vítima

Para a reportagem da TV Gazeta , os familiares da vítima disseram que o enteado dela é o principal suspeito do crime. Vizinhos contaram que, logo após o assassinato, ele trancou todos os portões e pulou o muro para fugir. Solange criou o enteado desde quando ainda era criança, quando ela se casou com o pai dele.

Foi o marido da vítima que encontrou o corpo da mulher quando chegou do trabalho.

A Polícia Militar foi acionada e apurou no local que o enteado de Solange foi visto saindo da residência levando pertences da vítima. Conforme apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, a vítima reclamava de problemas com o suspeito, que era usuário de drogas, já havia ameaçado o pai e tentado matar Solange em outra ocasião.