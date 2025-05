Em Vitória

Homem é preso por ameaça na Praia do Canto 5 dias após deixar cadeia

Alef Paula Neves, de 31 anos, usou um martelo para ameaçar pessoas que passavam pela rua e chegou a dizer que mataria um guarda municipal que atuou na ocorrência, no domingo (11)

Cinco dias após sair da cadeia, um homem identificado como Alef Paula Neves, de 31 anos, foi preso por ameaçar pessoas com um martelo na Praia do Canto , em Vitória , no último domingo (11). Durante a confusão, ele chegou a dizer que, em uma próxima oportunidade, mataria o guarda municipal que estava atuando na ocorrência.>

Ficha criminal

No site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), é possível encontrar uma passagem de Alef por roubo, em outubro de 2024. Na ocasião, ele assaltou uma menina de 12 anos em um ônibus em Vitória, e acabou preso logo em seguida. No documento, a juíza citou que o suspeito já tinha passagem por furto, ameaça, resistência, desacato e crimes relacionados à Lei Maria da Penha.>