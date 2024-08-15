Mulher finge passar mal e pede ajuda em PA para escapar de namorado em Vila Velha

Uma mulher de 45 anos estava vivendo uma verdadeira tortura dentro de casa, em Vila Velha . Ela era agredida, ameaçada e estuprada pelo próprio namorado. Com medo e sem saber como escapar da situação, a vítima disse que estava passando mal e precisava ir ao Pronto Atendimento (PA) da Glória. Foi lá, na última quarta-feira (14), que ela conseguiu pedir ajuda dos funcionários, que chamaram a polícia. No fim, o suspeito, de 44 anos, acabou detido.

Para os militares, de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima informou que conheceu o homem no ano passado. Eles começaram a namorar e passaram a morar juntos.

Recentemente, o namorado começou a ficar agressivo e ciumento, agredindo a mulher com tapas no rosto. Devido às marcas, a vítima passou a ter vergonha de sair na rua. Além das agressões, segundo ela, também começaram ameaças de morte. Ele chegou a apontar uma faca para o rosto e o coração da vítima.

Os estupros, segundo a mulher, também passaram a ser constantes. Quando chegava em casa, o agressor obrigava a mulher a abrir o cadeado. Com medo, ela abria.

Acontece que, nos últimos dias, a vítima começou a tomar remédio para dormir, e por isso não conseguia acordar para abrir o cadeado. Na quarta-feira (14), ele tomou a medicação e disse que era "para ver se funcionava". Além disso, começou a falar que era psicopata e tinha uma obsessão pela namorada.

Sem saber como sair dessa situação, a mulher pensou em um jeito de pedir ajuda: ela disse que estava passando mal e que precisava ir ao PA da Glória. O homem foi junto.