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Suspeito de matar idoso após confusão por bezerros é ouvido e liberado em Cachoeiro

Segundo a Polícia Civil, suspeito se apresentou na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), nesta quarta-feira (14)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 ago 2024 às 18:13

Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 18:13

suspeito de ter atirado e matado um idoso de 71 anos na localidade de Olho D'Água, distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (13) se apresentou na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), nesta quarta-feira (14), onde prestou depoimento e foi liberado. Ele teria acusado a vítima de ter furtado os bezerros.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito esteve na DHPP de Cachoeiro de Itapemirim e apresentou a versão dos fatos. A Polícia Civil esclareceu que a legislação brasileira estabelece que a prisão de suspeitos deve ocorrer somente em situações de flagrante delito, ou mediante mandado de prisão.
“No caso em questão, nenhuma dessas situações se configurou. Portanto, o homem prestou depoimento e foi liberado. O caso segue sob investigação da DHPP de Cachoeiro de Itapemirim”, informou a corporação por meio de nota.

O crime

No local, os militares contam que conversaram com uma testemunha que disse ter ido com a vítima até a propriedade do suspeito, para buscar alguns bezerros que haviam fugido da fazenda da vítima e estavam naquela propriedade.
No momento em que devolvia os animais, o dono do local perguntou para a vítima se ela gostaria de vender os bezerros. Após a negativa do idoso, o suspeito teria sacado uma arma e disparado. Ele fugiu após o crime. A arma utilizada foi entregue aos militares pela irmã do suspeito.

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Cachoeiro de Itapemirim homicídio Polícia Civil Polícia Militar
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