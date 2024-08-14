Suspeito de matar idoso após confusão por bezerros é ouvido e liberado em Cachoeiro

suspeito de ter atirado e matado um idoso de 71 anos na localidade de Olho D'Água, distrito de Coutinho, em na localidade de Olho D'Água, distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim , Sul do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (13) se apresentou na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), nesta quarta-feira (14), onde prestou depoimento e foi liberado. Ele teria acusado a vítima de ter furtado os bezerros.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito esteve na DHPP de Cachoeiro de Itapemirim e apresentou a versão dos fatos. A Polícia Civil esclareceu que a legislação brasileira estabelece que a prisão de suspeitos deve ocorrer somente em situações de flagrante delito, ou mediante mandado de prisão.

“No caso em questão, nenhuma dessas situações se configurou. Portanto, o homem prestou depoimento e foi liberado. O caso segue sob investigação da DHPP de Cachoeiro de Itapemirim”, informou a corporação por meio de nota.

O crime

No local, os militares contam que conversaram com uma testemunha que disse ter ido com a vítima até a propriedade do suspeito, para buscar alguns bezerros que haviam fugido da fazenda da vítima e estavam naquela propriedade.