Homem raspa cabelo e sobrancelhas da mulher e é detido em Cariacica

(veja acima). Uma mulher foi acordada com socos na cabeça e ainda teve as sobrancelhas e o cabelo raspados pelo próprio companheiro, na última quinta-feira (15). O caso aconteceu no bairro Itapemirim, em Cariacica , e o agressor acabou preso. A violência chegou a ser gravada

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar , tudo começou pela manhã. A vítima contou aos agentes que, por volta das 8h, foi acordada pelo companheiro com vários socos na cabeça e puxões de cabelo. Depois, ele levou a mulher até um local conhecido como "Boca da Favelinha".

Lá, segundo a vítima, o companheiro raspou as sobrancelhas e cabelo dela, alegando que era por uma suposta traição, que ela negou. Após o relato da mulher, os policiais militares foram até o local do crime, mas não encontraram o suspeito. Pouco tempo depois, o agressor apareceu ao lado da casa da companheira e foi detido.

"Hoje eu poderia estar morta", diz vítima

Na manhã desta sexta-feira (16), a mulher que teve os cabelos raspados conversou com o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, e relatou o desespero que viveu. Ela também detalhou que, em um ano e três meses de relacionamento, essa não foi a primeira vez que sofreu violência.

"Após passar a lâmina, ele disse: 'Agora eu quero ver quem vai te querer com a cabeça raspada'. É um sentimento tão ruim que eu nem sei expressar. Eu estava tão calejada de tudo, que eu só queria que acabasse ali na hora", desabafou.

No início, a vítima tinha uma microempresa e independência financeira. Ao longo do tempo, o companheiro começou a afastá-la de tudo. "A primeira agressão foi na frente de uma cliente minha. Eram várias agressões, não só físicas, mas também verbais; ele me difamava, dizia que eu estava traindo ele. Ele me traiu, teve outros relacionamentos. Todo mundo se afastou de mim, fechei minha empresa, minhas clientes, minhas amizades, até minha família se afastou de mim. Eu não podia ir ao mercado, farmácia, que ou ele me levava ou eu tinha que fazer chamada de vídeo", detalhou.

Em outra ocasião, ele chegou a cortar o cabelo dela, curto, mas não raspou. A microempresária já chegou a pedir medida protetiva contra ele, mas, após pressão psicológica, retirou. "Ele ficou 20 dias preso, eu retirei as medidas, até então ele mudou de certa forma, não me agrediu, mas voltou a fazer. Ele não é uma pessoa que tem que continuar em sociedade. Hoje eu poderia estar morta."

Ameaças e xingamentos

No caminho para a delegacia, conforme o boletim de ocorrência, o homem continuava fazendo ameaças contra a companheira e ainda xingava os policiais. O suspeito, de 28 anos, ainda chegou a dizer que não agrediu a mulher com socos, mas que "apenas raspou seus cabelos e sobrancelhas".