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Em Cachoeiro

Exame de DNA confirma que ossada encontrada é de idoso que desapareceu no ES

Segundo familiares, João Silva foi dado como desaparecido em novembro de 2023; restos mortais encontrados em Safra, em junho deste ano, são dele
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 ago 2024 às 18:50

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 18:50

idoso de 76 anos, João Silva
João Silva desapareceu em novembro de 2023 em Cachoeiro Crédito: Arquivo familiar
Os ossos encontrados no dia 5 de junho deste ano na localidade de Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, são de João Silva, de 76 anos, segundo a filha dele, Anne Ramos Silva. A Polícia Científica do Espírito Santo confirmou à família que o exame de DNA é do idoso, que estava desaparecido desde o dia 1 de novembro de 2023.
“Após localizarem a ossada, fizeram a coleta de meu material em junho e agora Vitória ligou dando o resultado. Já recebemos a documentação para dar entrada na Justiça para o registro de óbito tardio. Somente após isso, poderemos providenciar o sepultamento”, disse a filha. A causa da morte, de acordo com Anne, foi indeterminada e sem indícios de lesões traumáticas.
O idoso, segundo a família, morava no bairro Amaral, e possuía Alzheimer – condição em que há uma deterioração cognitiva e da memória do indivíduo. A família contou ainda que não era a primeira vez que ele desaparecia. João Silva morava sozinho e era supervisionado com visitas dos filhos.
Apesar da confirmação da família do resultado positivo para a identificação, a Polícia Civil informou à reportagem que foi coletado material genético da filha, o qual será comparado com o DNA da ossada localizada. Informou que o material foi encaminhado à Polícia Científica (PCIES), e que ainda não possui resultado.
Caso seja confirmada a identidade do idoso, segundo a corporação, o caso será conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que ficará responsável pela investigação da causa da morte.

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