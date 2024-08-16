Exame de DNA confirma que ossada encontrada é de idoso que desapareceu no ES

João Silva desapareceu em novembro de 2023 em Cachoeiro Crédito: Arquivo familiar

Os ossos encontrados no dia 5 de junho deste ano na localidade de Safra, em Cachoeiro de Itapemirim , são de João Silva, de 76 anos, segundo a filha dele, Anne Ramos Silva. A Polícia Científica do Espírito Santo confirmou à família que o exame de DNA é do idoso, que estava desaparecido desde o dia 1 de novembro de 2023.

“Após localizarem a ossada, fizeram a coleta de meu material em junho e agora Vitória ligou dando o resultado. Já recebemos a documentação para dar entrada na Justiça para o registro de óbito tardio. Somente após isso, poderemos providenciar o sepultamento”, disse a filha. A causa da morte, de acordo com Anne, foi indeterminada e sem indícios de lesões traumáticas.

O idoso, segundo a família, morava no bairro Amaral, e possuía Alzheimer – condição em que há uma deterioração cognitiva e da memória do indivíduo. A família contou ainda que não era a primeira vez que ele desaparecia. João Silva morava sozinho e era supervisionado com visitas dos filhos.

Apesar da confirmação da família do resultado positivo para a identificação, a Polícia Civil informou à reportagem que foi coletado material genético da filha, o qual será comparado com o DNA da ossada localizada. Informou que o material foi encaminhado à Polícia Científica (PCIES), e que ainda não possui resultado.