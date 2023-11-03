Idoso com Alzheimer desaparece após sair para caminhar em Cachoeiro

Um idoso de 76 anos, identificado como João Silva, que reside no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está desaparecido, segundo a família, desde a última quarta-feira (1°). A filha dele, Anne Ramos Silva, disse que o homem possui Alzheimer – condição em que há uma deterioração cognitiva e da memória do indivíduo – e registrou o caso na delegacia da cidade.
Anne contou ainda que não é a primeira vez que o pai desaparece. João Silva mora sozinho e é supervisionado com visitas dos filhos. “Na quarta, por volta de 16h, uma vizinha viu ele descendo para fazer caminhada em direção a uma padaria. Depois, ele não foi visto mais”, disse a filha do idoso.
A casa foi encontrada aberta e a família esperou para ver se ele apareceria, pois já havia desaparecido outras vezes. Quem tiver qualquer informação sobre o homem pode entrar em contato pelo telefone (28) 99928-3821.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber como estão as investigações do desaparecimento e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.