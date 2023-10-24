Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do Estado

Família pede ajuda para encontrar pedreiro que desapareceu em Cachoeiro

Elizangelo de Mello de Souza, de 42 anos, trabalhava em uma obra em Córrego dos Monos, no interior do município; segundo o irmão, ele saiu sem celular e com as roupas do corpo
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 out 2023 às 19:55

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 19:55

PElizangelo de Mello de Souza
Pedreiro está desaparecido desde quinta-feira (19) Crédito: Divulgação/ Arquivo da família
A família do pedreiro Elizangelo de Mello de Souza, de 42 anos, busca desde a última quinta-feira (19) por notícias que levem ao paradeiro dele. Segundo o irmão do desaparecido, Erielton de Mello de Souza, ele é morador de Jerônimo Monteiro e trabalhava em uma obra em Córrego dos Monos, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
De acordo com Erielton, o irmão mora sozinho e ia todos os dias de carro, junto com outros pedreiros, para uma obra em Cachoeiro. “O que nos contaram é que na quinta, ele saiu com uma máquina de serra na hora do almoço e não voltou mais. Minha mãe que mora perto dele está desesperada”, conta o irmão.
O caso, segundo a família, foi registrado junto a Polícia Civil, mas até o momento, não há nenhuma notícia. “Ele saiu sem celular e com a roupa do corpo. Nunca fez isso antes, de desaparecer”, conta Erielton.
Quem tiver informações do paradeiro de Elizangelo de Mello de Souza pode acionar a família pelos números (28) 99981-6554 ou 99988-1561. 
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber como está a investigação, mas ainda não houve retorno da demanda. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim desaparecidos Polícia Civil Jerônimo Monteiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados