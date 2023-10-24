Família pede ajuda para encontrar pedreiro que desapareceu em Cachoeiro

A família do pedreiro Elizangelo de Mello de Souza, de 42 anos, busca desde a última quinta-feira (19) por notícias que levem ao paradeiro dele. Segundo o irmão do desaparecido, Erielton de Mello de Souza, ele é morador de Jerônimo Monteiro e trabalhava em uma obra em Córrego dos Monos, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
De acordo com Erielton, o irmão mora sozinho e ia todos os dias de carro, junto com outros pedreiros, para uma obra em Cachoeiro. “O que nos contaram é que na quinta, ele saiu com uma máquina de serra na hora do almoço e não voltou mais. Minha mãe que mora perto dele está desesperada”, conta o irmão.
O caso, segundo a família, foi registrado junto a Polícia Civil, mas até o momento, não há nenhuma notícia. “Ele saiu sem celular e com a roupa do corpo. Nunca fez isso antes, de desaparecer”, conta Erielton.
Quem tiver informações do paradeiro de Elizangelo de Mello de Souza pode acionar a família pelos números (28) 99981-6554 ou 99988-1561.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber como está a investigação, mas ainda não houve retorno da demanda.