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Imagens de drone

Grupo é preso tentando fugir de laboratório de cocaína em Guarapari; vídeo

Sete suspeitos foram presos quando tentavam fugir do local, em uma casa no bairro Recanto da Sereia; polícia diz que grupo comandava o tráfico em pelo menos 10 bairros de Cariacica
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

16 ago 2024 às 11:59

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 11:59

A Polícia Civil fechou um laboratório de cocaína que funcionava em uma casa e prendeu sete suspeitos de comandar o tráfico de drogas em pelo menos 10 bairros de Cariacica. A ação que resultou nas prisões ocorreu na última quarta-feira (14), no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari, mas as informações foram divulgadas nesta sexta-feira (16). No momento da operação, os criminosos notaram a presença dos agentes e tentaram fugir da residência (veja vídeo acima). No local, foram apreendidos 143 kg de cocaína e armas.
Dos sete suspeitos, dois estavam foragidos (tinham mandados de prisão em aberto). Outros três indivíduos, que também teriam envolvimento com o grupo, ainda seguem sendo procurados pela polícia. A Polícia Civil informou que o grupo é de Cariacica e alugou a casa em Guarapari por um período de sete dias. Nesse tempo, a droga seria preparada e embalada para a venda. Durante cinco dias, eles já haviam envasado mais de 70 mil pinos de cocaína. Segundo o
O chefe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), delegado Tarcísio Otoni, disse que essa é a maior apreensão de cocaína, no varejo, já feita no Espírito Santo.
"Eles trabalham, de certa forma, organizados. Saem de seus territórios, para não levantar suspeitas, e alugam residências e sítios. Lá, eles montam um laboratório de campanha. Na casa, os quatro quartos foram transformados em uma linha de produção, com maquinário e bacias. Eles utilizam máscaras, luvas", explicou.
A Polícia Civil já estava monitorando a casa há quatro dias e montaram um certo para realizar as prisões. No momento da ação, os criminosos perceberam a presença dos agentes e tentaram fugir pulando o muro da residência. Como os policiais já estavam posicionados nos fundos e nas laterais, conseguiram fazer a captura. Durante a fuga, um dos suspeitos machucou o tornozelo e precisou ser levado para um hospital.
"Esse é um grupo criminoso que domina, pelo menos, dez bairros de Cariacica. Eles são aliados a uma facção da Grande Vitória, o PCV (Primeiro Comando de Vitória). De dentro do presídio, a liderança fazia a cooptação dos gerentes e a administração da venda dos entorpecentes nas ruas", disse o delegado Tarcísio Otoni.
Polícia prende sete suspeitos em laboratório de drogas em guarapari
Polícia prende sete suspeitos em laboratório de drogas em guarapari Crédito: Divulgação Sesp
A Polícia Civil divulgou o nome e informações dos presos nessa quarta-feira (14). São eles: Fabrício Freire de Oliveira, 26 anos, que tem histórico por tráfico de drogas e homicídios, foragido do Complexo de Xuri, desde o dia 02/04/2024; João Victor Oliveira Souza, 21 anos, que também tem histórico por tráfico de drogas, foragido do sistema prisional desde 02/01/2024; Jhonathan Vitti Souza, 19 anos, também com histórico por tráfico de drogas; Richard Nascimento Teixeira, 28 anos, tem histórico por tráfico de drogas; Brainer Alves Soares, 25 anos; Cassio Roberto Martins da Silva, 41 anos; Fabrício Cesário, 39 anos.
Segundo a corporação, grupo realizava a distribuição nas “bocas de fumo” dos bairros Maracanã, Vista Mar, Bela Aurora, Boa Sorte, Bandeirantes, Vale Esperança, São Geraldo, São Conrado, São Cristóvão, Itapemirim, Rosa da Penha, Morada de Santa Fé, Campo Grande, Parque Gramado, Jardim Campo Grande, Campina Verde, Santo André, Santa Bárbara e São Francisco, todos em Cariacica, até a divisa com o município de Viana.
Veja imagens dos presos na operação:

Laboratório de drogas é desmantelado pela Polícia, em Guarapari

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