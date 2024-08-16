Traficante preso no ES vendia 'black lança' por WhatsApp para todo Brasil

Operação Brujeria foi deflagrada na manhã desta sexta (16) Crédito: Divulgação Sesp

"Ele tinha um esquema de venda de black lança. Era especializado nisso e fazia o frete para todo país". Além da droga, nos grupos investigados pela polícia eram traficantes de todos os tipos. Foram cumpridos quatro mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. Prisões foram realizadas em Vila Bethânia, em Viana, Novo Porto Canoa, Serra, e Nova Valverde, Cariacica, em cumprimento de mandados expedidos pela Justiça. Outro suspeito foi preso, no Centro de Vitória, com quem foram encontradas três armas.

Segundo o delegado, a investigação com a prisão de um suspeito que também teve o celular apreendido. O Centro de Análise Telemática (Ciat) analisou o aparelho e descobriu grupos de WhatsApp usados na prática criminosa. "Achamos dois grupos com muitos participantes. Um deles, era usado para venda de entorpecentes de todos os tipos: haxixe, maconha, cocaína, skank, black lança, drogas sintéticas", disse Romualdo.

O outro grupo, segundo o superintendente de Polícia Especializada, era usado para o tráfico de armas. "Comercializavam pistolas, carregadores alongados, revólver de todos os tipos, munições", disse.