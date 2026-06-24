Motorista que atropelou representante comercial em Cariacica é preso

O motorista Alexandre Alves Serafim, de 52 anos, foi preso após ir com o advogado à Delegacia de Delitos de Trânsito, em Vitória, nesta quarta-feira (24). A Justiça havia expedido um mandado de prisão contra ele, e foi considerado foragido pela Polícia Civil por não ter sido encontrado em casa nem no local de trabalho.





Alexandre dirigia o carro que atropelou o representante comercial Leonardo Dassie de Sá, de 49 anos, na madrugada do dia 7 de junho, em Bela Aurora, em Cariacica. A vítima foi arremessada e bateu a cabeça. O motorista fugiu do local, segundo a polícia. Leonardo foi socorrido em estado gravíssimo e morreu nove dias depois.





O advogado Rafael Almeida, responsável pela defesa de Alexandre, afirmou que a apresentação do cliente reforça o compromisso dele com a Justiça e com as investigações.