AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Polícia
  • Jovem acaba preso após agredir policial durante abordagem em Linhares
Norte do ES

Jovem acaba preso após agredir policial durante abordagem em Linhares

Com ele foram apreendidas 60 pedras de crack; caso aconteceu no bairro Aviso, na última terça-feira (23)

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 14:00

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

24 jun 2026 às 14:00
Delegacia Regional de Linhares, onde caso foi registrado Crédito: Douglas Abreu

Um jovem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas e resistência em Linhares, no Norte do Espírito Santona última terça-feira (23). Segundo a Polícia Militar (PMES), ele tentou fugir durante uma abordagem no bairro Aviso e chegou a agredir um policial, mas acabou detido.


De acordo com a PMES, o homem foi localizado na entrada de um beco, acompanhado de outro indivíduo. Ao perceber a aproximação dos militares, ele teria sacado uma arma da cintura e fugido. Enquanto corria, o suspeito dispensou uma sacola contendo 60 pedras de crack, que foi recolhida pelos policiais.


Ainda segundo a corporação, equipes foram acionadas para montar um cerco na região. O suspeito foi visto saindo de uma área próxima a uma lagoa e retornando à rua, onde foi abordado.


A PMES relatou que o homem colaborou inicialmente com a abordagem, mas, em determinado momento, tentou fugir novamente. Ao ser contido, ele teria agredido um dos policiais, que conseguiu contê-lo.


A Polícia Civil (PCES) informou que o suspeito foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e resistência à ação policial. Em seguida, foi transferido para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).

Veja Também 

Veículo abordado pela PMES transportava 175 "tabletes" de maconha.

Mais de 160 kg de maconha são apreendidos dentro de carro em Linhares

Polícia Civil realiza "Operação Copa" contra organização criminosa no Norte do Estado

"Operação Copa" mira organização criminosa que atua em Linhares

Entre os objetos apreendidos pela Polícia Penal, estão drogas, aparelhos eletrônicos e armas brancas.

Maconha e celulares são apreendidos em ônibus com detentos em São Mateus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Norte ES Norte Região Norte do ES Linhares Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torcida capixaba no Centro de Vitória, no terceiro jogo do Brasil
Com festa no Centro de Vitória, torcida celebra classificação do Brasil
Imagem de destaque
Homem é preso após tentar assaltar e agredir mulher em Vila Velha
Imagem de destaque
'Pensei que o prédio ia cair em cima de mim': forte terremoto sacode a Venezuela e derruba edifícios em Caracas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados