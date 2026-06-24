Jovem acaba preso após agredir policial durante abordagem em Linhares

Um jovem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas e resistência em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na última terça-feira (23). Segundo a Polícia Militar (PMES), ele tentou fugir durante uma abordagem no bairro Aviso e chegou a agredir um policial, mas acabou detido.





De acordo com a PMES, o homem foi localizado na entrada de um beco, acompanhado de outro indivíduo. Ao perceber a aproximação dos militares, ele teria sacado uma arma da cintura e fugido. Enquanto corria, o suspeito dispensou uma sacola contendo 60 pedras de crack, que foi recolhida pelos policiais.





Ainda segundo a corporação, equipes foram acionadas para montar um cerco na região. O suspeito foi visto saindo de uma área próxima a uma lagoa e retornando à rua, onde foi abordado.





A PMES relatou que o homem colaborou inicialmente com a abordagem, mas, em determinado momento, tentou fugir novamente. Ao ser contido, ele teria agredido um dos policiais, que conseguiu contê-lo.





A Polícia Civil (PCES) informou que o suspeito foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e resistência à ação policial. Em seguida, foi transferido para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).