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Após denúncias

Maconha e celulares são apreendidos em ônibus com detentos em São Mateus

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), cerca de 20 internos da unidade trabalham em uma empresa conveniada do setor agrícola

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 18:05

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

23 jun 2026 às 18:05
Entre os objetos apreendidos pela Polícia Penal, estão drogas, aparelhos eletrônicos e armas brancas.
Materiais apreendidos Polícia Penal do ES

Maconha, faca e outros materiais ilícitos foram encontrados em um ônibus utilizado no transporte de internos da Penitenciária Semiaberta de São Mateus (PSSM), no Norte do Espírito Santo. Os objetos foram apreendidos na segunda-feira (22), durante uma operação de fiscalização da Polícia Penal.


A ação foi motivada por denúncias de que detentos estariam usando o veículo fornecido por uma empresa conveniada para esconder materiais ilícitos. Todo o material recolhido foi registrado em boletim de ocorrência e será investigado.


Foram apreendidos quatro aparelhos celulares, três caixas de som, um pendrive, 13 carregadores de celular, uma navalha, uma faca tipo espada, porções de maconha, pacotes de seda, fumo, cigarros e cartelas de medicamentos.


Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), cerca de 20 internos da unidade trabalham em uma empresa conveniada do setor agrícola. A pasta informou que o caso será investigado para identificar as circunstâncias e os responsáveis pelos materiais.


Ainda conforme a secretaria, os envolvidos poderão perder o benefício do trabalho externo e responder por falta disciplinar. Eles também podem sofrer regressão de regime, conforme avaliação da Vara de Execução Penal.

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