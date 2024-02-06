Moto usada por suspeito de matar mulher é encontrada em Domingos Martins

"A motocicleta, uma Honda Biz, foi preliminarmente levada para depósito da PRF e na manhã de hoje (terça), encaminhada para a Polícia Civil, em Domingos Martins. Desde então a PRF realiza buscas na região para localizar o suspeito", informou a PRF.

A PM informou que desconfiam dele por ter saído com a moto da vítima na manhã de domingo (4) e não retornou mais a residência. Conforme apuração do repórter João Britto, da TV Gazeta, Marileide pode ter sido assassinada um dia antes de descobrirem sobre a morte dela. A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).