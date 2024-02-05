Mulher de 43 anos é encontrada morta dentro de casa em Cariacica

Marileide Jesus da Silva foi encontrada morta dentro de casa, em Cariacica Crédito: Arquivo pessoal

Uma mulher de 43 anos foi encontrada morta dentro de casa na manhã desta segunda-feira (5) no bairro Santa Paula, em Cariacica . O corpo da vítima, identificada como Marileide Jesus da Silva, foi encontrado pela cunhada após ela arrombar a porta da casa. Isso porque ela achou estranho ter ligado diversas vezes e não ter sido atendida. O principal suspeito é o companheiro dela, segundo a Polícia Militar (PM).

Conforme apuração do repórter João Britto, da TV Gazeta, a corporação desconfia que ela tenha sido morta neste domingo (4). A equipe policial informou ainda que a suspeita recai sobre o companheiro dela por sair com a moto da Marileide na manhã deste domingo e não ter retornado.

Segundo o Tenente Rubens, do 7º Batalhão da PM, a última informação é que ele passou com o veículo em frente ao posto da PM, por volta das 10h, em Santa Isabel, no município de Domingos Martins. Ainda de acordo com o tenente, o suspeito tem passagem pelo sistema prisional por roubo e tráfico de drogas e ainda não foi encontrado.