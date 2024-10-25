Manifestação em Aracruz: Findes repudia bloqueio de trechos em rodovias

Bloqueios foram feitos em rodovias de Aracruz por manifestantes desde as primeiras horas da manhã desta sexta (25)

Por nota, a Findes manifestou que os atos violam o direito de ir e vir de pessoas e veículos. "Os impactos são variados e imediatos e comprometem, além da logística e a operação dos negócios, a credibilidade do nosso Estado. É urgente que as autoridades atuem para garantir a livre circulação", comunicou.