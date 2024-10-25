Manifestação de indígenas bloqueia trechos de rodovias em Aracruz

Um dos trechos fechados pelos manifestantes, em Aracruz Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Pontos de bloqueio:

ES 257 - nas proximidades da aldeia Pau Brasil

ES 456 - perto da aldeia indígena de Irajá

ES 010 - perto da aldeia Boa Esperança e do Posto Rodoviário Policial

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta às 16h10 desta sexta-feira, a Polícia Militar informou que a situação permanece em andamento, com policiais militares tentando negociar com os manifestantes. Segundo a corporação, os indígenas têm permitido a liberação das vias em sistema "pare e siga".

A PM acrescentou que, no período da tarde, uma ferrovia que atravessa uma das aldeias também foi bloqueada, permanecendo fechada com materiais que impedem a passagem de trens.