Homem é preso em apartamento de luxo com 12 kg de drogas na Praia da Costa

Dentro do apartamento em Vila Velha, a equipe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) encontrou 11 kg de crack, 1 kg de cocaína pura e mais de R$ 70 mil em dinheiro físico. A Polícia Civil informou que mais detalhes da prisão serão divulgadas nesta quinta-feira (13), durante uma coletiva de imprensa.