Família de Esquiva Falcão sofre acidente a caminho de São Paulo

A família do boxeador capixaba Esquiva Falcão, medalhista de prata nas Olimpíadas de Londres-2012, sofreu um acidente a caminho de Sorocaba, em São Paulo. O atleta mudou para a cidade para retomar a carreira profissional.
Em uma publicação nas redes sociais, Esquiva disse que ele e a família estavam a caminho de Sorocaba em dois veículos. Quando saíam do Rio de Janeiro em direção a São Paulo, um caminhão atingiu a traseira do carro onde estava a esposa, dois filhos do atleta e um amigo dele. "Minha esposa teve que ir direto para o hospital", contou.
Esquiva disse ainda que os filhos não ficaram feridos e a esposa teve alta no dia seguinte. Segundo afirmou o boxeador, o motorista do caminhão estava embriagado. "Graças a Deus estamos todos bem e juntos novamente", desabafou o atleta.