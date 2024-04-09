Família de Esquiva Falcão sofre acidente a caminho de São Paulo

Em uma publicação nas redes sociais, Esquiva disse que ele e a família estavam a caminho de Sorocaba em dois veículos. Quando saíam do Rio de Janeiro em direção a São Paulo, um caminhão atingiu a traseira do carro onde estava a esposa, dois filhos do atleta e um amigo dele. "Minha esposa teve que ir direto para o hospital", contou.