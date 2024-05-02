Família perde documentos e roupas após incêndio dentro de casa em Nova Venécia

Parte da casa atingida pelo incêndio em Nova Venécia Crédito: Jhone de Oliveira

Uma equipe dos Bombeiros foi encaminhada ao local e realizou o combate, extinguindo totalmente as chamas. Quando os militares chegaram, o fogo já tinha atingido a sala e um quarto, alcançando a garagem. Após o combate, os militares realizaram o rescaldo, para evitar a reignição.

Segundo o dono da casa, Jhone de Oliveira, ele estava no local com a esposa e o filho, que é uma criança. O menino foi quem viu primeiro o fogo começar, no quarto dele. O morador acredita que tudo começou por conta de um mal contato na fiação de iluminação do cômodo da residência. As chamas depois se espalharam.

O imóvel perdeu o telhado, o quarto e a sala também ficaram destruídos, contou Jhone. Além disso, houve perdas materiais. “Todos os documentos foram perdidos, muitas roupas ficaram queimadas. Perdi tudo, só sobrou a geladeira, o fogão, a mesa e um armário”, relatou o morador, que estima um prejuízo de cerca de R$ 50 mil.

A família passou a última noite dormindo no andar de baixo, mas está sem energia e água. A Defesa Civil do município ainda deve apresentar uma avaliação sobre a estrutura da casa, caso ofereça algum risco à segurança.

Para confirmar o que de fato causou o incêndio, o Corpo de Bombeiros informou que precisa fazer um trabalho de perícia no local, mas ressaltou que ainda não foi acionado.