Família perde documentos e roupas após incêndio dentro de casa em Nova Venécia

Uma casa foi atingida por um incêndio no bairro Filomena, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, na manhã de quarta-feira (1º). De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve pessoas feridas. A família que mora no imóvel, no segundo andar, desceu para o primeiro e conseguiu se salvar. No entanto, lamenta a perda de documentos e de roupas, que foram queimados pelas chamas.
Uma equipe dos Bombeiros foi encaminhada ao local e realizou o combate, extinguindo totalmente as chamas. Quando os militares chegaram, o fogo já tinha atingido a sala e um quarto, alcançando a garagem. Após o combate, os militares realizaram o rescaldo, para evitar a reignição.
Segundo o dono da casa, Jhone de Oliveira, ele estava no local com a esposa e o filho, que é uma criança. O menino foi quem viu primeiro o fogo começar, no quarto dele. O morador acredita que tudo começou por conta de um mal contato na fiação de iluminação do cômodo da residência. As chamas depois se espalharam.
O imóvel perdeu o telhado, o quarto e a sala também ficaram destruídos, contou Jhone. Além disso, houve perdas materiais. “Todos os documentos foram perdidos, muitas roupas ficaram queimadas. Perdi tudo, só sobrou a geladeira, o fogão, a mesa e um armário”, relatou o morador, que estima um prejuízo de cerca de R$ 50 mil.
A família passou a última noite dormindo no andar de baixo, mas está sem energia e água. A Defesa Civil do município ainda deve apresentar uma avaliação sobre a estrutura da casa, caso ofereça algum risco à segurança.
Para confirmar o que de fato causou o incêndio, o Corpo de Bombeiros informou que precisa fazer um trabalho de perícia no local, mas ressaltou que ainda não foi acionado.
*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta