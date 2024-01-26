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Futuro

Esquiva Falcão tem novo empresário, prevê três lutas e disputa de título em 2024

Pugilista capixaba está longe dos ringues desde 1° de julho do ano passado, quando perdeu a disputa do título mundial dos pesos médios
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 jan 2024 às 17:16

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 17:16

Esquiva Falcão acumula um cartel de 30 lutas e 30 vitórias, 20 delas por nocaute
Esquiva Falcão acumula um cartel de 31 lutas e 30 vitórias, 20 delas por nocaute Crédito: Leandro Bernardes/PxImages/Folhapress
O medalhista olímpico Esquiva Falcão prepara seu retorno ao boxe profissional. Longe dos ringues desde 1º de julho do ano passado, quando perdeu para o alemão Vincenzo Gualtieri a disputa do título mundial dos pesos médios, versão Federação Internacional de Boxe, o capixaba de 34 anos assinou contrato com outro empresário e deverá fazer seu próximo combate em março ou abril.
"Nosso planejamento é que Esquiva lute três vezes em 2023. Uma em março/abril, outra em junho/julho e mais uma em setembro/outubro. Se tudo correr bem, ele pode até disputar o título mundial no fim do ano", disse o espanhol Erik Alonso, da empresa No Limits Sports Agency.
A ideia é que o boxeador brasileiro lute diante de um adversário que esteja entre os 20 primeiros colocados do Conselho Mundial de Boxe. "Esquiva tem potencial para ser campeão mundial", declarou. Para finalizar sua preparação para as lutas, o lutador vai realizar sua concentração na Europa.
"Estou muito confiante. Ele tem um plano bom, com boas lutas. Tenho certeza de que vou conseguir retomar a carreira", disse Esquiva, que está com a família no Espírito Santo.
Medalha de prata na Olimpíada de Londres-2012, Esquiva tem um cartel de 30 vitórias (20 nocautes) e uma derrota. Foi empresariado por 11 anos pela empresa Top Rank, do lendário Bob Arum. Teve uma chance de conquistar o título mundial, mas foi derrotado por pontos, após 12 assaltos, em decisão unânime dos jurados.

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