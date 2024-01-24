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Automobilismo

AlphaTauri muda de nome na Fórmula 1 após saída e se chamará RB

Parceira da Red Bull desde 2006, agora a equipe terá as iniciais da parceira como nome principal, além da parceria da Visa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 jan 2024 às 20:58

Publicado em 24 de Janeiro de 2024 às 20:58

Escuderia irmã da tricampeã mundial Red Bull, a AlphaTauri, que já foi Toro Rosso até 2019, e revelou muitos nomes de peso, casos de Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e Max Verstappen, terá uma nova nomenclatura na atual temporada da Fórmula 1 após a aposentadoria do chefe de equipe Franz Tost. O nome completo será Visa Cash App RB Formula One Team, ou simplesmente RB.
Pierre Gasly, da AlphaTauri, no GP da Itália
Pierre Gasly, da AlphaTauri, no GP da Itália Crédito: Reprodução | Twitter
Depois de 18 anos no comando da equipe, Tost anunciou seu adeus e o time será dirigido, agora, por Laurent Mekies, ex-vice diretor da Ferrari, e que aceitou acrescentar o nome do novo parceiro na nomenclatura da equipe.
Parceira da Red Bull desde 2006, agora a equipe terá as iniciais da parceira como nome principal, além da parceria da Visa. O time corria como AlphaTauri desde 2020 e seu maior resultado foi a vitória de Pierre Gasly no GP da Itália de 2020. Como Toro Rosso, a lembança é de uma vitória de Vettel em 2008.
Os pilotos da RB para 2024 também estão confirmados. Além da manutenção de Ricciardo na vaga de Nyck de Vries, em troca já ocorrida no meio de 2023, o japonês Yuki Tsunoda foi confirmado.
Como RB, a escuderia espera melhorar o desempenho da temporada passada, na qual terminou apenas na oitava colocação geral, superando somente Alfa Romeo e Haas. A atual edição da Fórmula 1 começa dia 29 de fevereiro, com os treinos livres do GP do Bahrein, marcado para o domingo, 2 de março.

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